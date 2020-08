MERCADOS A.LATINA-Monedas caen mientras avanzan casos COVID-19; mayoría bolsas suben por China y Wall St

(Actualiza con cierre de mercados) LIMA, 17 ago (Reuters) - Las monedas de América Latina cayeron el lunes a medida que aumentan los casos de coronavirus en la región, con la divisa peruana en mínimos del 2002, mientras la mayoría de bolsas de valores cerraron al alza en línea con los mercados de Wall Street y China. * Brasil registró en la última jornada 3,34 millones de infectados, Perú 535.946 y México 522.162, según un recuento de Reuters. Perú reportó 10.143 nuevos contagios de coronavirus, el segundo récord de casos diario consecutivo. * En tanto, las acciones mundiales volvieron a rondar picos recientes con los papeles destacados chinos liderando la marcha con un avance del 2,35% después de que el banco central aportó más préstamos de medio término al sistema financiero. * Además, en Wall Street las acciones vinculadas al segmento de tecnología alentaron el lunes al Nasdaq a cerrar en máximos históricos, mientras que el S&P 500 coqueteó con sus propios récord, lo que también apuntaló a los mercados bursátiles de la región. * La moneda peruana bajó un 0,20%, a 3,578/3,580 unidades, su menor nivel desde noviembre de 2002, siguiendo a las divisas de la región y también en medio de vencimientos de swaps cambiarios. El referente de la bolsa limeña terminó con una alza de un 0,98%. * El peso mexicano perdía casi al cierre un 0,94%, mientras que el referencial índice bursátil S&P/BMV IPC avanzó un 0,86%, su mejor nivel de cierre desde el 8 de junio. * El desempeño más negativo se produjo en Brasil, donde el real cayó 1,26%; mientras que el índice de acciones Bovespa descendió un 1,73%, a su menor nivel de cierre desde el 13 de junio, en medio del ruido local sobre la posible salida del ministro de Economía en el radar de los inversores. * "Hay expectativas negativas sobre la agenda política y económica", dijo a Reuters João Leal, economista de Rio Bravo Investimentos. "Los nuevos rumores de que (Paulo) Guedes podría estar debilitado y la preocupación fiscal han afectado enormemente a la moneda (real)". * El peso chileno cerró el lunes con un retroceso de un 0,71%, a 804,20/804,50 unidades por dólar. En tanto, el índice IPSA de la Bolsa de Comercio de Santiago subió un 0,6%, a 4.041,32 puntos. * En Argentina y Colombia los mercados de monedas y acciones permanecen cerrados el lunes debido a feriados. Cotizaciones a las 2147 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.093,16 -0,28 -1,93 emergentes MSCI América Latina 2.016,08 0,71 -30,9 Bovespa Brasil 99.595,41 -1,73 -13,8786 IPC México 39.285,85 0,86 -9,77 Argentina MerVal 48.547,91 N/D 60,17 COLCAP Colombia 1.153,28 N/D -30,63 IPSA Chile 4.041,02 0,6 -20,84 Selectivo Perú 491,26 0,98 -4,12 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct diaria en el año Real brasileño 5,5090 0,01 -27,04 Peso Mexicano 22,1723 0,09 -14,62 Peso chileno 807,0 -0,08 -6,72 Peso colombiano 3.780,25 N/D -13,55 Sol peruano 3,5777 0 -7,42 Peso argentino 73,10 N/D -17,96 (Reporte adicional de Maria Cervantes y Marco Aquino en Lima, Froilán Romero en Santiago, Editado por Manuel Farías)