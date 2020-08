López Obrador sería primer mexicano en usar la vacuna rusa contra COVID

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/ Jorge Núñez/Archivo

México, 17 ago (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este lunes que su Gobierno evalúa la eficacia de la vacuna que desarrolló Rusia contra el coronavirus y, en caso de que se demuestre su eficacia, él sería el primero en aplicársela.

Si la vacuna rusa "vemos que da resultados y es eficaz, establecemos comunicación (con el Gobierno ruso). Y si hay disponibilidad, adelante", manifestó el mandatario durante su conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional.

"Yo sería el primero en dejarme vacunar porque me importa mucho", dijo, aunque puntualizó que se tiene que conocer "bien lo que está sucediendo y garantizar que sea algo efectivo y que esté al alcance de toda la gente".

Indicó que en el caso de las vacunas, y en general en el sector de la salud, "no debe haber ideologías".

Se mostró abierto a hablar con los Gobiernos de China, Rusia e incluso Estados Unidos para garantizar que México tenga acceso a todas las vacunas.

MÉXICO, EN OTROS PROTOCOLOS DE VACUNAS

El mandatario señaló que México participa en protocolos de investigación de cuatro vacunas contra el COVID-19, además de la vacuna de AstraZeneca y Oxford, en la que colaborará junto con Argentina para su producción en América Latina.

"Estamos inscritos en otros protocolos de investigación: dos vacunas que se están estudiando en China, una en Francia, otra en Estados Unidos", destacó.

Recordó que México tiene un fondo especial para que cuando haya vacuna, se cuente con un programa para que se aplique de manera universal y sea gratuita. "Tenemos los recursos para eso", aseguró el presidente.

"No tenemos problemas de recursos en caja (...) si se necesitan 25.000 millones de pesos (1.136 millones de dólares), se tienen", añadió.

Del mismo modo, agradeció a la Fundación Slim por aportar capital de riesgo para el proyecto de la vacuna, la cual dijo, podría tener sus primeros resultados a principios de noviembre próximo.

Destacó que estos resultados se pondrán a consideración de la (Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitarios (Cofepris) y se está trabajando para que no haya demoras "que no se pierda tiempo, que se tengan las dos cosas a la vez, que nos cercioremos que sea efectiva la vacuna y que se tenga rápido".

Hasta ahora, la pandemia de COVID-19 suma en México 522.162 contagios y 56.757 fallecidos.