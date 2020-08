Lely Céspedes advierte a Ernesto Neyra: "Que se deje de tonterías, voy a ir a pedir todo"

16/08/2020 Lely Céspedes, tras su sincera y desgarradora entrevista en "Viva la vida" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



Tras la detención de Ernesto Neyra por impago de la pensión de los tres hijos que tiene con Lely Céspedes, a la que debe la friolera de 50.000 euros y por lo que el bailaor se encuentra preso en la cárcel de Huelva, hemos podido hablar con la protagonista de este triste culebrón. Después de asegurar en el plató de "Viva la vida" que su ex marido es un "maltratador" y que le demande si quiere por esta afirmación, Lely nos ha confesado que va a ir a por todas para que Neyra pague lo que debe a sus niños.



- CHANCE: Muy buenas Lely, cómo estás, has roto el silencio por primera vez.



- LELY: Sí, pero se me han quedado muchas cosas todavía por contar. Ahora mismo estoy bloqueada.



- CH: ¿Te ha impactado volver a la televisión?



- LELY: Sí, todo esto es muy difícil, es un tema muy complicado porque tienes que explicarle las cosas a los niños, estando ellos en medio es complicado pero* Ellos son menores pero tienen edad de comprender las cosas, yo viendo lo que venía encima se lo he ido explicando poco a poco.



- CH: ¿Cómo han reaccionado ellos al encarcelamiento de su padre por no pagar la manutención?



- LELY: Yo les he dicho que en breve sale, que pagará y que en breve salen. Es por eso que no les dije yo nada, creía que en ese tiempo iba a pagar.



- CH: ¿Ha habido alguna reacción por parte del entorno de Ernesto?



- LELY: No quiero saber nada. Que se atengan a las consecuencias si reaccionan.



- CH: Tienes mucho más guardado.



- LELY: Todo lo que no he podido lo voy a pedir por mis hijos.



- CH: Hay una deuda de unos 50 mil euros.



- LELY: De todo este tiempo que me ha estado debiendo todavía quedan cantidades y aparte que toda la vida sigue, el IPC todos los años sube. Que se deje de tonterías, yo voy a ir a pedir todo.



- CH: Crees que cuando salga dela cárcel escarmentará.



- LELY: Yo no sé nada. No voy a decir nada más.



- CH: Crees que ahora atenderá a sus hijos cuando salga de la cárcel.



- LELY: Estoy muy cansada.



- CH: Ha quedado claro que no te sientes culpable, que te arrepientes de no haberlo hecho antes.



- LELY: Visto lo visto, sí.



- CH: Han sido muchos años de sufrimiento. Lo haces por tus hijos.



- LELY: Estoy bloqueada completamente.



- CH: ¿Cómo crees que va a llevar que hayas ido a la televisión?



- LELY: Eso se lo preguntas a él y ya está.



- CH: Su hermana sí que ha hablado y ha dicho que si es verdad no le importaría pagar la cuantía para salir de la cárcel.



- LELY: Ella misma.



- CH: No has recibido ese apoyo, es la tía de tus hijos. Ningún familiar de Ernesto ha mostrado tu apoyo.



- LELY: Quiero estar con mis hijos.



- CH: ¿Tendría que tener miedo Ernesto Neyra?



- LELY: Debería ser un padre en condiciones, nada más.