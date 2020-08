La nueva posición de Brasil sobre los incendios de la Amazonía

(Bloomberg) -- Brasil está mirando más allá de las luchas ambientales con la comunidad internacional que marcaron el primer año del presidente Jair Bolsonaro en el cargo y pidiendo cada vez más a inversionistas y empresas que ayuden a proteger la Amazonía, según el ministro de Medio Ambiente del país.

Ricardo Salles ha estado desarrollando una serie de planes que, como describió, darán a los críticos la oportunidad de alinear su dinero con sus acciones. El Gobierno está estableciendo tres fondos de inversión diferentes, que deberían proporcionar alrededor de US$250 millones en financiamiento ambiental, y reservando 15% de la selva tropical para su preservación, lo que podría generar otros 630 millones de euros (US$747 millones) en dinero de inversionistas privados por año.

“Es un cambio importante para el gobierno y veremos quién realmente ayudará”, dijo en su gabinete en Brasilia. “Si hubo una crítica de que el gobierno no estaba abierto a ayuda externa, esta crítica ya no tiene sentido; hay varias posibilidades sobre la mesa para aquellos que quieran ayudar”.

El cambio en la estrategia se produce cuando el Ministerio se enfrenta a presiones simultáneas: un deterioro en las credenciales verdes del país que comenzó a afectar la inversión y las exportaciones, y la realidad punzante de que el dinero para administrar el medio ambiente tendrá que venir del sector privado a medida que los ingresos del gobierno colapsen durante la pandemia.

Después de la indignación mundial causada por los incendios de la Amazonía el año pasado, un grupo de inversionistas institucionales que administraban alrededor de US$3,7 billones en activos firmaron una carta en junio en la que amenazaban con retirar las inversiones si no se tomaban medidas. La directora del banco central de Brasil para asuntos internacionales, Fernanda Nechio, calificó la carta como una “señal importante” de que Brasil debe ser transparente sobre su “plan de acción” para el medio ambiente. Marfrig Global Foods SA, uno de los mayores proveedores de carne del mundo, planea seguir ganaderos en partes de la Amazonía y está tratando de convencer al Gobierno de seguir la medida.

Mientras tanto, los datos del Gobierno muestran que la deforestación continúa subiendo: aumentó 33% desde agosto del año pasado hasta principios de agosto de este año, según datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil (INPE). A medida que Brasil entra en su estación seca, los incendios están arrasando nuevamente el bosque, aunque la supervisión global del la Amazonía ha sido más débil porque la pandemia desvía gran parte de la atención de los asuntos ambientales.

“Cada vez más inversionistas se están dando cuenta de que prevenir la crisis climática es realmente crucial para nuestros rendimientos a largo plazo”, dice Kate Monahan, gerente de participación de los accionistas de Corporación Fiduciaria de Amigos, uno de los fondos que ha firmado cartas expresando preocupación por las políticas ambientales de Brasil. “Vemos que la deforestación plantea riesgos legales y de reputación para nuestras compañías de cartera, específicamente en el sector de la alimentación y la agricultura”.

Adopta un parque

Esta semana, el gobierno lanzará el programa “Adopta un parque” que permitirá que fondos de inversión y entidades privadas patrocinen la preservación de terrenos por un precio de 10 euros por hectárea. El 15% de la selva tropical, equivalente a unos 155 millones de acres, ya está dividido en 132 áreas de conservación donde está prohibida la explotación comercial, pero el Gobierno no puede permitirse monitorearlas adecuadamente.

Salles dijo que el Ministerio también se está asociando con fondos de inversión para crear tres programas por un total de US$246 millones para la administración ambiental. Uno, que ya está operativo con US$96 millones, recompensará a los pequeños agricultores y las comunidades locales en la Amazonía por las medidas de preservación, incluida la interrupción del uso del fuego como una forma de despejar la tierra. Otro fondo de US$100 millones estará disponible para financiar proyectos de biodiversidad y bioeconomía. El tercero, con una contribución inicial de US$50 millones, financiará proyectos de bioeconomía de países amazónicos y grandes empresas y será administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

El Ministro llamó específicamente a los grandes bancos de Brasil: “Es un cambio completo y una oportunidad para Bradesco, Itaú, Santander y los fondos internacionales que fueron críticos para adoptar estas áreas en la Amazonía”.

Los bancos brasileños y algunas de las compañías más grandes del país han seguido el ejemplo de los inversionistas internacionales y han aumentado el rechazo contra las políticas ambientales del Gobierno. Un grupo de 61 empresas, entre ellas el gigante de los cultivos Cargill y el fabricante de celulosa Suzano, enviaron una carta al gobierno en julio diciendo que las percepciones ambientales negativas son potencialmente perjudiciales tanto para la reputación como para las perspectivas comerciales. Más tarde solicitaron al Congreso tomar medidas para resolver problemas que involucren, entre otros, la regularización de los títulos de propiedad y la deforestación ilegal.

“El sector privado se ha unido y le ha dado al tema más preeminencia”, dijo Roberto de Oliveira Marques, director ejecutivo del fabricante de cosméticos Natura & Co Holding SA, en una entrevista. Sobre el Gobierno, dijo que ha habido “más diálogo en algunos frentes y la conciencia de que es importante”.

Otro intento de cambiar la narrativa global sobre el compromiso de Brasil con el medio ambiente se produjo a principios de año, cuando Bolsonaro nombró al vicepresidente, Hamilton Mourao, a cargo de un nuevo Consejo Amazónico destinado a coordinar esfuerzos para detener la deforestación ilegal. Uno de los resultados del esfuerzo del general retirado fue un decreto que envió tropas militares a la región para investigar y combatir los incendios y la deforestación ilegal.

Sin embargo, los contratiempos para esa estrategia a menudo provienen de miembros de la Administración de Bolsonaro. En un video de una reunión de gabinete de abril, que se hizo público en mayo en medio de la salida de un ministro de alto perfil, se escuchó a Salles decir que el Gobierno debería aprovechar “la oportunidad que tenemos, que la prensa nos está dando un momento de calma en términos de cobertura mediática, porque solo cubre el covid, para que el ganado paste y se cambie toda la regulación y se simplifique las reglas”. Sus comentarios indignaron a los ambientalistas, que los vieron como evidencia de las verdaderas intenciones del Gobierno.

El cambio de tono de Brasil también puede reflejar intereses económicos en lugar de posiciones políticas, afirma Isabela Kalil, profesora que investiga la política de Bolsonaro en la Escuela de Sociología y Política de Sao Paulo.

“Creo que este cambio tiene más que ver con la apariencia que con un cambio en la política del Estado o que Bolsonaro haya cambiado efectivamente, por alguna razón, su posición”, afirma.

En la entrevista, Salles mantuvo la crítica de la Administración a la participación de Europa en el mercado de crédito de carbono.

“El proteccionismo europeo del crédito de carbono impide que Brasil reciba recursos fundamentales para cuidar el bosque”, dijo. Pidió que se reanudaran las negociaciones antes de la reunión de la COP21 en Escocia, programada para noviembre de 2021.

Nota Original:Brazil Wants Amazon Critics to Put Money Where Their Mouth Is

©2020 Bloomberg L.P.