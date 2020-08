La liga peruana se reanuda tras la suspensión por desorden y con casos COVID-19

En la imagen, jugadores del Sporting Cristal. EFE/Ernesto Arias/Archivo

Lima, 17 ago (EFE).- La Liga 1 del fútbol peruano se reanudará este martes con la disputa de la séptima jornada del Torneo Apertura, tras un intento fallido hace diez días ya que las autoridades lo cancelaron debido a los desórdenes protagonizados por hinchas del Universitario de Deportes.

Este inicio frustrado hubiera supuesto el regreso del deporte rey tras cinco meses en suspenso para evitar la propagación de la COVID-19 en el país.

Este segundo retorno, no obstante, se ha visto impactado por el resultado positivo a la prueba rápida del COVID-19 de un futbolista del Sport Boys, equipo que tiene programado para este martes el encuentro estelar de la fecha, frente al Sporting Cristal, y que ya tenía a dos jugadores de baja por el virus.

Por ello, todo el plantel deberá someterse este lunes a la prueba cuantitativa de COVID-19 a fin de descartar algún caso incipiente que podría poner en peligro el encuentro, aunque la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no ha estipulado cuántos positivos debe tener un equipo para cancelar el partido a disputarse.

Los futbolistas de la Liga 1 afectados por el coronavirus son de diversos clubes y suman en total más de 40, lo que da una positividad de 7,4 %, según aseguró una semana antes del reinicio de la fecha el director Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas.

La reanudación de la séptima jornada, que apenas completó el encuentro a cero goles entre el Cantolao y el Universitario, tendrá como primer partido el Cienciano-Atlético Grau.

El técnico del cuadro cusqueño, el argentino Marcelo Grioni, señaló que tiene "altas expectativas" acerca del juego del martes. "Verán a un equipo agresivo que siempre buscará el arco rival", apuntó.

Por su parte, el Atlético Grau indicó en sus redes sociales que ni la inmovilización dominical ordenada por el Gobierno detiene su preparación, y que su entrenamiento como grupo lo realizaron vía Zoom.

El Sport Huancayo, que deberá enfrentar al UTC, llega un poco golpeado por los infectados del coronavirus que tuvo su plantel, que a su vez los impidió tener un número de entrenamientos igual que sus competidores.

No obstante, su director técnico, Wilmar Valencia, señaló que apelarán "a la voluntad y las ganas de los jugadores que están en condiciones".

Los siguientes partidos de la fecha lo completan el San Martín-Municipal, el Carlos Stein-Cusco; el Alianza Universidad- Mannucci; el Llacuabamba-Ayacucho y César Vallejo- Melgar.

La liga peruana retorna en una coyuntura difícil para el país, que se ubica como el sexto del mundo con mayor número de contagios confirmados, y como el segundo en letalidad del mundo, solo por detrás de Bélgica.

Una compleja situación que ha llevado a que el Gobierno decida retornar al confinamiento obligatorio dominical a nivel nacional, y a uno permanente y focalizado en seis regiones del país y 36 provincias.

El domingo se batieron los récords de contagios en el país andino, con más de 10.000 nuevos casos registrados y 206 fallecidos en un solo día. Los casos acumulados ascienden a 535.946 y el número de decesos, a 26.287.