La economía es la perjudicada por desacuerdo sobre estímulo

Nancy Pelosi sale de su oficina en Washington, D.C., el 14 de agosto.

(Bloomberg) -- Las posibilidades de un acuerdo en el Congreso de Estados Unidos sobre un nuevo paquete de estímulo integral antes de septiembre disminuyen con cada día que pasa, lo que deja a la economía estadounidense cojeando y a muchas empresas y millones de consumidores con falta de recursos.

Los demócratas y republicanos se centrarán en las convenciones de nominación presidencial de su partido esta semana y la próxima. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, se dirigió a California después de rechazar una propuesta de Steven Mnuchin, secretario del Tesoro del presidente, Donald Trump, para reiniciar las conversaciones sobre un paquete de alivio pandémico sin concesiones.

Ambas cámaras del Congreso abandonaron Washington y se había programado que se fueran hasta mediados de septiembre. Pero una crisis financiera y una controversia política que involucró al Servicio Postal de EE.UU. llevó a Pelosi a anunciar el domingo que la Cámara volvería a finales de esta semana para votar una legislación que prohibiría al Servicio Postal interrumpir sus operaciones.

Algunos demócratas han estado presionando a Pelosi para que vote sobre aumentar los fondos para la oficina de correos, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, continúa presionando por un paquete de rescate a pequeña escala que incluiría controles de estímulo para individuos y ayuda para pequeñas empresas. Dijo que el Partido Republicano respaldaría los US$10.000 millones en fondos para la oficina de correos que los demócratas han estado buscando.

Sin embargo, Pelosi no anunció otros planes de votación y en repetidas ocasiones ha rechazado cualquier acuerdo parcial sobre la ley de estímulo. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ha dicho que los senadores reciben un aviso de 24 horas si necesitan regresar a Washington, pero no ha dado indicios de que esté preparado para hacerlo todavía.

“Por el momento, hoy, no puedo decirles con certeza que vamos a llegar a un acuerdo”, dijo McConnell en una conferencia de prensa en su estado natal de Kentucky.

El estancamiento ha persistido a pesar de las advertencias de los funcionarios de la Reserva Federal, economistas, gobernadores y alcaldes de que, con gran parte del estímulo anterior agotado, el riesgo para la economía crece cada día que pasa sin un acuerdo.

“Si la economía tiene que esperar hasta finales de septiembre, se detendrá prácticamente de aquí a entonces y será vulnerable a cualquier otra cosa que salga mal”, dijo Mark Zandi de Moody’s Analytics. “Y dado que estamos en medio de una pandemia, hay muchas cosas que pueden salir mal”.

Él estima que retrasar un nuevo paquete de estímulo reduciría el producto interno bruto al menos 0,5% en el transcurso de septiembre, por lo que es más probable que haya un aumento del desempleo a fines de ese mes.

Wall Street ha apostado a que se llegará a un acuerdo, pero las señales de que la recuperación se está desacelerando han provocado cierto nerviosismo. Aun así, el S&P 500 subió a un máximo histórico el lunes.

Millones de personas dependen de los beneficios por desempleo, como se desprende de los datos de ingresos personales de junio. Los datos mostraron que los beneficios por desempleo representaron alrededor de 7% de los ingresos de los estadounidenses en el mes, la mayor proporción registrada.

Ese dinero extra ayudó a impulsar el gasto en las empresas minoristas. Las ventas minoristas totales de EE.UU. ahora se han recuperado a niveles anteriores a la pandemia, lo que es una victoria para la economía. Pero el gasto en restaurantes, bares y tiendas de ropa, sectores que se han visto particularmente afectados por la pandemia, está lejos de recuperarse por completo. Además, los desembolsos totales de los consumidores, que incluyen el gasto en bienes y servicios, aún no se han recuperado por completo.

Ese impulso adicional al gasto expiró a fines de julio.

Brecha de US$1 billón

Pelosi y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijeron que recortarían US$1 billón de su plan de estímulo original de US$3,5 billones si los republicanos elevan su propuesta inicial de US$1 billón a US$2 billones.

“Dijimos que nos encontraríamos con ustedes a mitad de camino, bajamos un billón, y ustedes suben un billón, para satisfacer nuevamente las necesidades de los Gobiernos estatales y locales”, dijo Pelosi el viernes.

Pero Mnuchin dijo que había problemas que no se podían resolver simplemente dividiendo la diferencia. Trump y el Partido Republicano siguen oponiéndose a la insistencia de los demócratas en destinar casi US$1 billón en ayuda a los Gobiernos estatales y locales.

El presidente, en una serie de tuits, acusó el viernes a los demócratas de obstaculizar la ayuda adicional por desempleo, los cheques para las personas y la asistencia para las pequeñas empresas.

Trump tomó medidas ejecutivas la semana pasada para utilizar US$44.000 millones en fondos de ayuda por desastre para proporcionar US$300 dólares a la semana en ayuda adicional por desempleo. También permitió que las empresas aplazaran los impuestos sobre la nómina. Sin embargo, no está claro qué tan rápido los estadounidenses verán el dinero extra. Y algunos empleadores pueden continuar reteniendo los impuestos diferidos sobre la nómina, ya que, según la ley actual, se cobrarán a principios del próximo año.

Aunque no está claro cuánto efecto tendrán las acciones, le dieron al presidente y a los legisladores republicanos una respuesta para los votantes que buscan acción.

Los funcionarios de la Fed han estado advirtiendo durante semanas que la economía necesita otra gran inyección fiscal.

Nota Original:Economy Is the Loser With Trump, Democrats Locked in Bitter Feud

©2020 Bloomberg L.P.