India superó los 50.000 muertos por covid, aumentan confinamientos en el mundo

Central-ActualizaciónIndia supera 50.000 muertos por el coronavirus, que hunde la economía de Japón Por Bhuvan BAGGA con las oficinas de la AFP en el mundo =(Fotos+Video+Infografía)= Nueva Delhi, 17 Ago 2020 (AFP) - India superó este lunes los 50.000 muertos como consecuencia de la pandemia de coronavirus, cuyos efectos a nivel planetario no cesan, como lo demuestran la postergación de elecciones en Nueva Zelanda y la histórica caída de la economía de Japón.El coronavirus se ha cobrado la vida de más de 770.000 personas en el mundo y contagiado a más de 21,7 millones. En los últimos siete días, casi la mitad de las muertes han ocurrido en Latinoamérica y el Caribe, donde se registran más de 241.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia y 6,17 millones de casos según un balance de AFP basado en datos oficiales.Otro lugar del mundo en el que la pandemia crece de manera significativa es India, que este lunes superó la barrera simbólica de 50.000 muertos por este virus que se propaga en pequeñas ciudades, pueblos y áreas rurales donde predomina una fuerte estigmatización de los enfermos y cuyos sistemas de salud son frágiles.India arrebató la semana pasada al Reino Unido el cuarto lugar en número de fallecidos, por detrás de Estados Unidos, Brasil y México, y este lunes de 941 nuevos decesos en las últimas 24 horas, según datos del Ministerio de Salud.El segundo país más poblado del planeta, con 1.300 millones de habitantes, es ya el tercero con más infectados por detrás de Estados Unidos y Brasil, con 2,65 millones de casos.Pese al aumento de los fallecidos, el ministerio indio de Salud tuiteó el domingo que la letalidad del virus es una "de las más bajas del mundo", por debajo del 2%.Según el portal Worldometer, Estados Unidos (170.000 muertos) tiene una tasa de letalidad de 3,11%, mientras que para Brasil (107.000) es de 3,22%. - Nuevas restricciones en España - En Europa, sacudida por el virus a principios de este año, especialmente en países como España e Italia, todo apunta ahora a evitar una segunda ola mortífera.Más regiones en España implementaron este lunes un paquete de duras medidas ante el repunte de casos de coronavirus, como el cierre de locales nocturnos y restricciones a fumar en las calles, un día después de una primera manifestación en contra de esas decisiones.Luego de que ocurriera en La Rioja y Murcia el domingo, las nuevas restricciones entraron en vigor este lunes en Andalucía, Castilla y León, Galicia y Cantabria, por lo que ya rigen en 6 de las 17 regiones autónomas del país de 47 millones de habitantes.Las disposiciones, que también limitan a diez personas las reuniones sociales y restringen las visitas a residencias de mayores, fueron repudiadas el domingo en una manifestación en Madrid que congregó a entre 2.500 y 3.000 personas, según un portavoz regional.España es el país de Europa Occidental con más infectados por coronavirus con casi 343.000 y su tasa de contagios fue de 115 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, muy por encima de los 45 en Francia, 19 en Reino Unido y 16 en Alemania. - Japón en recesión - Sin otra alternativa que convivir con el coronavirus hasta tanto no haya una vacuna, los países luchan por mantener a flote sus economías, aunque la debacle es generalizada.Este lunes, Japón anunció que su PIB se contrajo un 7,8% entre abril y junio en comparación con el primer trimestre del año por el impacto de la pandemia, una caída histórica desde que se establecieron los datos comparativos en 1980.Esta contracción del 7,8% en el segundo trimestre, según datos preliminares publicados el lunes por el gobierno, es la tercera seguida tras las registradas en el primer trimestre de este año (-0,6%) y los últimos tres meses de 2019 (-1,9%), y que han llevado a la recesión a la tercera economía del mundo.Por su parte, Nueva Zelanda, que llegó a tener 102 días sin casos transmitidos localmente, vio reaparecer al coronavirus la semana pasada en Auckland, lo que provocó el confinamiento de la ciudad, y este lunes su primera ministra anunció la postergación por cuatro semanas de las legislativas previstas en septiembre.Tras consultar a lo largo del fin de semana con los líderes de los partidos y la Comisión Electoral, Jacinta Ardern movió las elecciones del 19 de septiembre al 17 de octubre. - Ecuador quiere fabricar vacuna - Ante un virus que no da tregua, la esperanza pasa por una vacuna.Ecuador, uno de los países latinoamericanos más golpeados por la pandemia con más de 100.000 casos, manifestó el domingo su interés de fabricar la vacuna contra la covid-19.Argentina y México habían anunciado la semana pasada un acuerdo para producir la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford.La evolución de la anunciada Sputnik V, la vacuna contra la covid de Rusia, también mantiene en vilo al mundo, aunque con escepticismo por parte de Occidente, que avanza en diversos proyectos propios.La excepción es Brasil, que además de más de 107.000 muertos tiene más de 3,34 millones de casos, y sigue un camino diversificado, con acuerdos que incluyen la vacuna rusa.En América Latina, el país más afectado detrás de Brasil es Perú, que el domingo pulverizó por segundo día consecutivo su récord con 10.143 casos nuevos en 24 horas, y 206 decesos, para un total de 535.946 casos y 26.281 fallecidos. Luego sigue México (522.162 infectados y 56.757 muertos), cuyo gobierno declaró 30 días de luto nacional a partir de este fin de semana.Colombia ve cómo el ritmo de transmisión del coronavirus se está disparando y ya está cerca de los 500.000 contagios. El impacto de la pandemia se refleja también en Argentina, donde el gobierno extendió hasta fin de agosto el aislamiento social que suma 148 días. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó también este domingo extender por una semana el confinamiento reforzado en todo el país, tras registrar por primera vez más de 1.000 contagios en un día.