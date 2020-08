IBM lanza nuevo procesador, recurre a Samsung para su fabricación

Foto de archivo ilustrativa del logo de IBM en una pantalla de la Bolsa de Nueva York. Jun 27, 2018. REUTERS/Brendan McDermid

17 ago (Reuters) - International Business Machines Corp anunció el lunes un nuevo procesador para centros de datos que dice que podrá manejar tres veces la carga de trabajo de su predecesor.

El procesador Power10 diseñado por IBM será fabricado por Samsung Electronics Co Ltd <005930.KS> y apunta a empresas que lo necesiten para centros de datos, dijo la compañía.

El procesador utilizará el método de manufactura de chips de 7 nanómetros de Samsung, que es similar a la tecnología de 7 nanómetros que utiliza Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd <2330.TW> para fabricar los procesadores de Advanced Micro Devices Inc .

Tanto IBM como AMD usan fábricas externas de chips para competir contra Intel Corp, el proveedor dominante de procesadores de centros de datos y uno de los pocos actores restantes que diseña y produce sus propios chips.

Intel dijo recientemente que la próxima generación de su tecnología de manufactura enfrenta retrasos, lo que según analistas permitirá que sus rivales ganan participación de mercado.

IBM se ha concentrado desde hace largo tiempo en los computadores de alto rendimiento y tres de los 10 supercomputadores más rápidos del mundo usan sus procesadores.

La compañía dijo el lunes que el chip Power10 ha sido diseñado para ser más rápido en las tareas de computación de inteligencia artificial que su predecesor, realizando el trabajo hasta 30 veces más rápido que el chip de la generación previa.

(Reporte de Stephen Nellis en San Francisco; Editado en Español por Ricardo Figueroa)