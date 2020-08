Garbiñe no jugará en Cincinatti y espera "llegar en condiciones" al US Open

En la imagen, la tenista española Garbiñe Muguruza. EFE/Yoan Valat/Archivo

Redacción deportes, 17 ago (EFE).- Unas "molestias en el tobillo izquierdo" apartarán a Garbiñe Muguruza del Másters 1000 de Cincinatti, según anunció este lunes su oficina de comunicación en una nota de prensa, en la que la tenista dice que espera "seguir evolucionando bien y poder llegar en condiciones de competir en el US Open", cuyo comienzo está previsto para el próximo 31 de agosto.

"Siguiendo la recomendación de mi equipo médico he decidido borrarme del torneo de Cincinnati por molestias en mi tobillo izquierdo. Espero seguir evolucionando bien y poder llegar en condiciones de competir en el US Open", explicó la tenista en declaraciones recogidas en el comunicado.

"Tengo muchas ganas de volver a la competición y hacerlo en Nueva York. Sé que tanto la WTA como la USTA están haciendo un gran esfuerzo para hacer posible que podamos volver a jugar y trabajaré duro para poder estar allí", continuó Garbiñe Muguruza, que tiene previsto disputar el US Open antes de regresar a Europa para jugar en septiembre los torneos de Roma y Roland Garros.