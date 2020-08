Fútbol/Liga Europa.- Crónica del Inter de Milán - Shakhtar Donetsk, 5-0

Un Inter arrollador se cita con el Sevilla en la final



Lautaro y Lukaku guían con sendos dobletes el triunfo 'nerazzurri' sobre el Shakhtar



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Inter de Milán será el rival del Sevilla FC en la final de la Liga Europa que se disputará este viernes en Colonia (Alemania), después de golear al Shakhtar Donetsk (5-0) en un recital protagonizado por Lautaro Martínez y Romelu Lukaku, autores de dos dobletes, en un auténtico festival de los italianos.



El equipo de Antonio Conte fue arrollador, no tuvo piedad de un Shakhtar que fue de más a menos y que terminó hincando la rodilla al comienzo de la segunda mitad. Lautaro, el delantero deseado por el FC Barcelona, abrió la cuenta a los 20 minutos con un cabezazo de '9' puro tras un error clamoroso de Pyatov.



El portero ucraniano se equivocó en una entrega, Varela se hizo dueño del cuero y su centro fue un caramelo para Lautaro. El gol abrió la nómina de ocasiones de los de Conte, que volvieron a rozar las redes con disparos desde la frontal y una vaselina imposible de Lukaku. El Shakhtar sólo reaccionó en el arranque del segundo acto, pero ya fue tarde.



Moraes remató sin fuerza y centrado un balón que detuvo Handanovic -no sin suerte- procedente del costado zurdo, pero ahí murió todo el arsenal de los jugadores dirigidos por Luis Castro. D'Ambrosio, en el córner posterior a la ocasión visitante, no perdonó con la testa y Lautaro -diez minutos después- puso la sentencia con el 3-0 en una acción personal de muchos quilates.



Para colmo del Shakhtar Donetsk, el belga Lukaku no quiso irse del partido sin unirse a la fiesta y firmó un doblete en dos jugadas muy parecidas en el tramo final del encuentro. Control, cabalgada y disparo letal al fondo de las mallas.



El triunfo hizo justicia al enorme dominio de los italianos, que buscarán este viernes (21 horas) su cuarta Europa League ante un Sevilla que intenta alcanzar la sexta tras su victoria ante el Manchester United el pasado domingo.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: INTER, 5 - SHAKHTAR, 0 (1-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



INTER DE MILÁN: Handanovic; Godín, De Brij, Bastoni; D'Ambrosio (Moisés, min.81), Gagliardini, Barella, Brozovic (Sensi, min.85), Young (Biraghi, min.66); Lukaku (Espósito, min.84) y Lautaro (Eriksen, min.81).



SHAKHTAR: Pyatov; Dodó, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko; Antonio, Stepanenko; Marlos (Konoplyanka, min.75), Patrick (Solomon, min.59), Taison; y Moraes.



--GOLES:



1 - 0, min.19, Lautaro.



2 - 0, min.64, D'Ambrosio.



3 - 0, min.73, Lautaro.



4 - 0, min.78, Lukaku.



5 - 0, min.83, Lukaku.



--ÁRBITRO: Szymon Marciniak (POL). Amonestó con tarjeta amarilla a Taison (min.58) en el Shakhtar.



--ESTADIO: Merkur Spiel-Arena.