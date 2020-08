Fútbol/Champions.- Tuchel mantiene "todas las opciones abiertas" con la posible titularidad de Mbappé

LISBOA, 17 (dpa/EP)



El delantero francés Kylian Mbappé apunta a la titularidad con el Paris Saint-Germain en la semifinal de la Liga de Campeones de este martes contra el RB Leipzig, para formar lo que el entrenador Thomas Tuchel ha elogiado como una gran asociación con Neymar.



Tuchel apuntó este lunes en rueda de prensa que decidiría después del entrenamiento del día si Mbappé es titular o suplente ante el equipo alemán. El delantero regresó de una lesión en el tobillo durante los últimos 30 minutos de la victoria ante el Atalanta (2-1) y su técnico dijo que está en forma.



"No tuvo problemas físicos contra el Atalanta. Si puede jugar los 90 minutos, lo decidiremos después del entrenamiento. Tenemos todas las opciones abiertas", dijo Tuchel en una conferencia de prensa virtual.



El técnico calificó la relación entre Mbappé y Neymar como la mayor "fortaleza" de su equipo, ya que "marcan la diferencia". "Neymar tiene muchas situaciones de uno contra uno y Kylian es rápido y siempre tiene ganas de marcar. Ese es nuestro punto fuerte. No tengo ningún problema en admitirlo. Cada equipo tiene ciertos vínculos entre jugadores, pero con estos dos es bastante notable", analizó.



Además, añadió que Neymar ha dado un gran paso esta temporada porque todo el equipo ha crecido y se ha convertido en una plantilla muy unida, lo que podría ayudar al PSG a ganar la Liga de Campeones por primera vez en su historia.



"Siempre fue un líder, pero tal vez un líder diferente de lo que la gente esperaba. Tiene calidad, confianza, coraje, siempre quiere ganar. Le encanta competir y eso es lo que necesitas como líder. Neymar está en otro nivel porque el fútbol es un deporte de equipo y él no puede ganar por sí solo. Creamos un ambiente especial para hacerlo posible", valoró el alemán.



Por su parte, Ander Herrera arropó a su compatriota Sergio Rico, que ocupará la portería ante la baja de Keylor Navas. "Ha demostrado que puede ayudar mañana y que es un gran jugador", dijo el centrocampista español.



Además, aseguró que en su equipo están "listos para este sueño". "El Leipzig ataca con seis o siete jugadores, lo cual es peligroso para nosotros, pero también para ellos porque nuestros atacantes son rápidos. Por supuesto, también sabemos cómo contraatacar. Ellos presionarán, pero conocemos nuestra calidad y queremos mostrarla en la cancha", indicó.