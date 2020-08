Fútbol.- Silva: "El Manchester City y yo hemos crecido juntos"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El jugador español David Silva se ha despedido este lunes del Manchester City tras una década como 'celeste' y destacó que su crecimiento como futbolista fue ligado al del club, una "gran familia" como ha definidido al 'City' tras haber superado los momentos más difíciles de su vida, posteriores al nacimiento de su hijo.



"Ha llegado el momento, 10 años y 13 títulos después digo adiós al club que ha marcado mi carrera y mi vida. Al mirar hacia atrás, veo que no podía haber tomado mejor decisión cuando en 2010 el City me propuso formar parte de su nuevo proyecto", escribió el canario en una carta hecha pública en las redes sociales después de que conociese que una estatua suya será instalada en el estadio Etihad.



"El Manchester City y yo hemos crecido juntos. Durante estos diez años prosperé tanto como profesional, como personalmente, celebré muchos triunfos como mi primera Premier League, viví momentos épicos, vi nacer a mi hijo Mateo, incluso me acostumbré a estar cómodo bajo la lluvia", añadió el de Arguineguín.



"Además, el club me ha demostrado que es una gran familia. Se volcaron conmigo en los momentos más difíciles de mi vida, dándonde su incondicional apoyo y comprensión. Ha sido un honor enorme vestir la camiseta celeste, portar con orgullo el brazalete de capitán de este gran club y compartir vestuario con los mejores compañeros, entrenadores y directivos del mundo", indicó.



Además, el jugador canario también agradeció el apoyo de la afición durante todos estos años. "(...) Y tener detrás, partido a partido, a una afición que me ha hecho sentir como en casa apoyándome desde el inicio en los buenos y en los malos momentos. Espero que el City coseche los máximos exitos en el futuro", sentenció.