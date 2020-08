Florencia Etcheves, en continua búsqueda de héroes "que no sean de Marvel"

Fotografía cedida por la editorial Planeta Méxio que muestra a la escritoria argentina Florencia Etcheves mientras posa para una fotografía. EFE/Alejandra López/Cortesía Planeta México

Buenos Aires, 17 ago (EFE).- La escritora argentina Florencia Etcheves, autora de obras como la que ahora se edita por primera vez en México, "La virgen en tus ojos" (Planeta, 2012), su primera novela, asegura que a la hora de escribir sus novelas prefiere construir héroes alejados de los cómics clásicos norteamericanos.

En una entrevista con Efe, Etcheves dice que, a la hora de construir a su protagonista en una obra, prefiere un personaje "que no sea un héroe de Marvel (...), que se pueda equivocar y seguir corazonadas que no son las certeras".

Etcheves apunta que intenta que los fallos de ese héroe "no manchen las verdaderas intenciones de esta persona, que es el hacer justicia, el buscar la verdad".

La argentina ve cómo su ópera prima llega a México después de haber servido de inspiración para la película "La corazonada", estrenada en Netflix el pasado mayo.

DE LOS LIBROS AL CINE

Además, la también autora de "Cornelia" (Planeta, 2016) y "Errantes" (Planeta, 2018), cree que ese héroe puede ser un policía como el Francisco Juánez que debutó en su imaginación novelística en "La virgen en tus ojos", la acompañó a partir de ahí en otras novelas, y que en la ficción ha interpretado su compatriota Joaquín Furriel en un éxito de reproducciones a nivel mundial en Netflix.

"En Argentina hay un decálogo, el decálogo de Gamerro, por el cual los héroes no pueden ser policías, porque la policía puede tener una imagen tan manchada que pareciera inverosímil que un héroe fuera un policía. Yo quise pasar un poco el desafío", indica Etcheves, también coguionista de "La corazonada".

Ese largometraje, estrenado en plena pandemia de coronavirus en el mundo, se ha situado en muchos de los tops nacionales de Netflix, en unos meses en los que el uso de esa y otras plataformas de streaming ha estado al alza.

Se situó la séptima en Estados Unidos y apareció en las diez primeras posiciones de países tan dispares como Brasil, México, Grecia y Bulgaria -por supuesto, en Argentina fue número uno, según Etcheves.

"Estamos sumamente sorprendidos que tantos países estuvieran interesados en una historia argentina", cuenta la guionista del filme, coprotagonizado por Luisiana Lopilato.

EL PODER DEL POLICIAL LATINOAMERICANO

Tanto en el cine y las series como en la literatura, Etcheves considera que en Latinoamérica tienen "muchísimas historias riquísimas para contar".

"Me parece que es inevitable ir al fracaso si uno pretende copiar a los americanos, y además no es necesario", recalca.

Y afirma que la difusión de Netflix hace que se acerquen culturas diferentes, a las que Etcheves observa con atención.

En concreto, dice que estudia la "mecánica criminal de cada uno de los países", en las películas y series del género policial.

TODA UNA VIDA EN LA SECCIÓN DE SUCESOS

La porteña de 48 años ejerció durante 25 de ellos como periodista de las secciones de sucesos y policiales de diversos medios argentinos, pero el pasado 2018 decidió alejarse para siempre del mundo de la comunicación.

Eso sí, se llevó consigo lo que ella misma denomina como una "caja de herramientas" que armó durante esos 25 años y que "estaba ahí, lista para ser usada" en forma de historias.

"Cuando sentí que quería escribir ficción no se me ocurrió escribir otra cosa, nunca pensé en escribir otro género", reconoce.

Y es que para ella se trata de un submundo, el de la crónica de sucesos, que "tiene todo".

"Tanto en la tarea periodística como en el género de ficción, todas las humanidades están ahí: el amor, el desamor, la muerte, el odio, la venganza, el despecho, la pasión, la venganza, la mentira, la inocencia, la culpabilidad, todo lo que se te ocurra está puesto ahí", enumera.

Después de vender miles de copias de sus novelas en diversos países, Etcheves indica, ahora que "La virgen en tus ojos" llega a México, que la suya es una novela que podría ocurrir tanto en Buenos Aires como en México D.F., y que la mayoría del género policial es "universal", con salvedades.

"Si hubiera escrito una mecánica criminal narco, podría quedar muy alejada para el lector mexicano. En mi país hay narcotráfico pero con distinta potencia y diferentes mecánicas en las formaciones de los carteles", sentencia.

Pablo Ramón Ochoa