Facebook bajo escrutinio en India por no eliminar publicación

(Bloomberg) -- Facebook Inc. se enfrenta a una reacción negativa en India por parte de los usuarios después de ser acusado de aplicar medidas blandas en contra de presuntos comentarios que incitan al odio por parte de un legislador perteneciente al partido gobernante, Bharatiya Janata Party, para proteger sus intereses comerciales en su mercado más grande.Ahora, un comité de legisladores que analiza cuestiones relacionadas con la industria de la tecnología quiere interrogar a Facebook, dijo Shashi Tharoor, legislador del partido opositor Indian Congress Party que encabeza el comité, informó a Bloomberg News en un correo electrónico.

“El tema es serio debido al amplio alcance de Facebook en India y el potencial de que el discurso de odio incite a la violencia y otros comportamientos ilegales”, dijo Tharoor y agregó que va a pedir “explicaciones a Facebook”.

El fin de semana estalló una controversia tras un informe del Wall Street Journal que indicaba que Facebook eliminó publicaciones antimusulmanas del legislador Raja Singh, del partido Bharatiya Janata Party, y otros tres nacionalistas hindúes solo después de ser cuestionados por el periódico. Empleados y exempleados de Facebook dijeron al periódico que el jefe de políticas públicas de Facebook, Ankhi Das, se opuso a la eliminación de las publicaciones a pesar de estar marcadas internamente como una violación a los estándares.

Das, una influyente ejecutiva de Facebook India, fue citada por el periódico diciendo a los empleados que actuar en contra de un colega del primer ministro, Narendra Modi, podría dañar las perspectivas comerciales de la empresa.

Después de los eventos del fin de semana, Das presentó el lunes una denuncia a la policía diciendo que enfrentaba amenazas, abusos y acoso en las redes sociales tras el informe del WSJ, según el sitio web de noticias NDTV. Das no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por correo electrónico.

El informe del WSJ provocó furor en India y el líder del Indian Congress Party, Rahul Gandhi, dijo en un tuit que el Bharatiya Janata Party y su aliado de derecha Rashtriya Swayamsevak Sangh estaban “controlando” Facebook y su plataforma de mensajería, WhatsApp, en India. El ministro de Tecnología de la Información del país, Ravi Shankar Prasad, acusó al Indian Congress Party de ser sorprendido con las manos en la masa en una alianza con Cambridge Analytica y Facebook para “convertir los datos en armas”.

La gigante tecnológica con sede en Menlo Park, California, negó cualquier favoritismo hacia los partidos políticos. “Prohibimos el discurso de odio y el contenido que incite a la violencia y aplicamos estas políticas a nivel mundial sin importar la posición política o la afiliación partidaria de nadie”, dijo una portavoz de Facebook en un comunicado enviado por correo electrónico. “Si bien sabemos que hay más por hacer, estamos avanzando en la aplicación de las políticas y realizamos auditorías periódicas de nuestro proceso para garantizar la equidad y la precisión”.

Facebook tiene más de 300 millones de usuarios en India, mientras que WhatsApp es el líder en mensajería, con más de 400 millones de usuarios. En abril de este año, Facebook invirtió US$5.700 millones para comprar una participación de 9,9% en Jio Platforms, la unidad de telecomunicaciones e Internet del conglomerado Reliance Industries Ltd., propiedad del hombre más rico de India, Mukesh Ambani. El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, calificó la inversión como un “acontecimiento importante” para la empresa.

Nota Original:Facebook Under Scrutiny After Report on India Hate Speech Posts

©2020 Bloomberg L.P.