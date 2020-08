EXCLUSIVA. La Infanta Elena reaparece tras el abandono de España del Rey Juan Carlos

11/08/2020 La Infanta Elena disfrutó de un relajado almuerzo con amigos POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



La Infanta doña Elena ha reaparecido en Madrid después de varios días fuera de la capital, y es que decidió poner tierra de por medio cuando el Rey Juan Carlos anunció su marcha de España. Ahora, casi quince días después, hemos vuelto a ver a la hija mayor del emérito disfrutando de un almuerzo con amigos.



Precisamente, mientras todavía gran parte de nuestro país se pregunta dónde se encuentra don Juan Carlos y se especula con posibles destinos y con la presencia de una entrañable amiga acompañandole, su primogénita no se esconde y se deja ver en la capital, compartiendo una relajada comida con un grupo de amigos.



Mientras se conocía la histórica decisión del monarca, la Duquesa de Lugo se encontraba fuera de Madrid, manteniéndose apartada de una dolorosa decisión que le afecta tanto a ella como al resto de la Familia Real. Ahora, días después, la hemos vuelto a ver de regreso, tras pasar unos días con su amiga Rita Allende-Salazar en su finca de Segovia y, posteriormente, con su hermana la Infanta Cristina, y su familia política, en Bidart.



Sin esconderse y dando la cara, doña Elena disfrutó de un almuerzo con amigos en un conocido restaurante de Madrid. Muy elegante, lució pantalón azul, chaqueta azul de manga corta y mocasines. Completó su look con sombrero borsalino, bolso de 'Prada' y oscuras gafas de sol. No faltó a su estilismo la mascarilla quirúrgica. obligatoria a causa del Covid-19.



Aunque no quiso desvelar dónde se encuentra el Rey emérito ni cómo se encuentra ella ante la decisión de su padre de abandonar España, se la vio tranquila y relajada disfrutando de un momento de ocio con su gente querida.