"Esta vez es la buena para el PSG", afirma Valdo a la AFP

"Esta vez es la buena para el PSG", aseguró este lunes a la AFP Valdo, exjugador del conjunto parisino que alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones en 1995, antes de la segunda semifinal de la historia del club francés ante el RB Leipzig, el martes (19h00 GMT) en Lisboa.

"Creo que esta vez es la buena para el PSG. En mi época solo podíamos tener a tres jugadores extranjeros en la plantilla. Hoy en el once titular solo están Kylian (Mbappé) y (Presnel) Kimpembe como franceses. Todos los extranjeros son de alto nivel. No sé si esta generación es más o menos fuerte que nosotros, pero lo tienen todo para triunfar", detalló este lunes el brasileño.

El exfutbolista es de los pocos que ha podido ver al PSG en su hotel de Lisboa tras la victoria contra el Atalanta (2-1). Cuestionado por su sensaciones, Valdo contestó que lo que ha sentido "es el amor de los jugadores los unos por los otros. Están realmente unidos. Y también la complicidad entre los jugadores y su entrenador (Thomas Tuchel).

"Para remontar el marcador contra los italianos, si no hay amor, la complicidad los unos con los otros, no remontas nunca", añadió.

Preguntado por Neymar, al fin en plena forma física en una fase final de la 'Champions' con el PSG, Valdo señaló que "para hablar de Neymar no necesitas muchas palabras: es un genio y ya está. Siento que llega en un buen momento: tiene 28 años, ha vivido muchas cosas desde su llegada al PSG, mucha gente ha hablado en su contra... Cuando he hablado con él, le he visto tranquilo. ¡Espera mostrar quién es Neymar Junior!".

