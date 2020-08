España.- Ministro de Justicia niega "vacío legal" para hacer frente a la pandemia, aunque cree que es "perfeccionable"

MADRID, 13/05/2020.- El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante el debate de convalidación o derogación de los reales decretos-leyes este miércoles en el Congreso. EFE/ Ballesteros POOL



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha afirmado este lunes que no hay "vacío legal" para hacer frente a la pandemia de coronavirus, aunque sí ha admitido que el marco normativo sí puede ser "perfeccionable".



En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Campo ha defendido tanto la aplicación del estado de alarma como después la gestión de las comunidades autónomas, pues tienen transferidas las competencias en sanidad.



También ha respaldado la actuación que unos y otros gobiernos han desarrollado en los últimos días, y ha puesto como ejemplo el consejo interterritorial de salud de la semana pasada, en el que se adoptaron varias medidas por unanimidad. En ese caso, fue el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el que convocó a los consejeros autonómicos, pues éstos son los que han de poner en práctica lo acordado.



"No se puede mandar el mensaje de que hay un vacío legal. Es importante tener el sosiego necesario para tener un poco de perspectiva. o hay vacío legal, pero sí es perfeccionable", ha explicado.



Sobre las distintas posturas que están adoptando los jueces con respecto a medidas como las adoptadas la semana pasada --cierre del ocio nocturno, entre otras--, unos avalándolas y otros tumbándolas, el ministro ha indicado que no se trata de decisiones firmes, sino que se pueden recurrir tras analizar por qué se han denegado.



La intervención de los jueces en estos casos, ha dicho, se produce al haber una restricción de derechos fundamentales y la disparidad en las resoluciones son consecuencia de que el Derecho está plagado de "matices" y analizando éstos es como se podrá pedir una revisión de las decisiones judiciales.



En todo caso, el ministro ha justificado esta circunstancia afirmando que con esta pandemia las administraciones públicas están "aprendiendo diariamente", aplicando medidas que no se habían tenido que tomar hasta ahora.