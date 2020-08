Epic pide orden para evitar que Apple lo saque de App Store

(Bloomberg) -- Epic Games Inc. pidió a un tribunal federal de California que bloqueara de inmediato la eliminación por parte de Apple Inc. de Fortnite de su tienda de aplicaciones, días después de demandar al fabricante de iPhone y a Google en lo que promete ser una lucha antimonopolio que causará gran interés.

Epic también pidió a la corte que impida que Apple cancele su cuenta de desarrollador el 28 de agosto y elimine al creador de juegos de las herramientas de desarrollo de iOS y Mac. Epic dijo que probablemente sufrirá un daño irreparable si el tribunal no ordena que la aplicación del juego Fortnite esté disponible para los usuarios de teléfonos inteligentes.

“La corte no puede, en la moción de hoy, nivelar el campo de juego en contra Apple”, escribieron los abogados de Epic en un expediente judicial el lunes. “Pero el tribunal puede ordenar que mientras se litiga sobre sus prácticas, Apple no pueda tomar represalias bloqueando Fortnite y las herramientas para Unreal Engine y dañar a los cientos de millones de personas que, especialmente en este momento de distanciamiento social, usan el software de Epic para jugar, construir y mantenerse conectado”.

El desacuerdo se debe a una antigua regla de la App Store de Apple que dice que la mayoría de las aplicaciones deben ofrecer facturación a través de Apple y pagar a la empresa 30% de los ingresos. El jueves por la mañana, Epic comenzó a ofrecer a los clientes una forma de comprar directamente artículos para Fortnite y eludir las tarifas. Horas más tarde, Apple retiró la aplicación y Google hizo lo mismo más tarde ese día.

Apple no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

