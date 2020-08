En un dia con pocas pruebas Florida anota solo 2.678 casos nuevos de COVID-19

Imagen de un centro móvil de pruebas de coronavirus en Miami, el 10 de agosto de 2020. EFE/Cristóbal Herrera

Miami, 17 ago (EFE).- Florida anotó este lunes 2.678 casos nuevos de COVID-19, la cifra más baja desde hace meses, y 87 muertes a causa de la enfermedad, en una jornada en la que se conocieron los resultados de pocas pruebas para detectar contagios.

El Departamento de Salud de Florida publicó con un notorio retraso las cifras de este lunes, que ponen en 576.094 el número total de contagiados y en 9.539 el de fallecidos (solo residentes) durante la pandemia.

A la cifra de fallecidos hay que sumar 135 no residentes.

El domingo se habían registrado 3.779 casos nuevos y 107 muertes, así que las cifras de hoy son alentadoras para este estado, que en julio llegó a tener 15.300 casos en un día y 276 muertes en otro.

No obstante, hay que destacar que la cifra de pruebas cuyos resultados se comunicaron hoy es una de las más bajas en semanas (39.158), lo que puede haber influido en la reducida cifra de nuevos casos.

Una buena señal es que por quinto día consecutivo el índice de casos positivos en las pruebas de COVID-19 diarias se situó por debajo del 10 %.

De las muertes contabilizadas este lunes, 33 fueron en el condado de Broward y 24 en el de Miami-Dade, en el sureste del estado, que registraron además 379 y 719 casos nuevos, respectivamente.

Miami-Dade acumula 146.026 casos y 2.081 decesos por la pandemia desde el 1 de marzo y Broward, 66.826 contagios y 1.013 fallecimientos.

Ambos condados son los más afectados por la enfermedad no solo desde el punto de vista sanitario, sino del económico y laboral.

En la ciudad de Miami los afectados económicamente que cumplan con determinados requisitos pueden solicitar a partir de hoy una ayuda de hasta 6.000 dólares para abonar los pagos atrasados de sus hipotecas.

De acuerdo con un comunicado de la Alcaldía de Miami, el Programa de Asistencia Hipotecaria de la Ciudad es posible con 1.312.500 dólares de los Fondos de Ayuda para el Coronavirus (CRF) del Estado de Florida y puede ayudar a aproximadamente 165 hogares.