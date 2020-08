El WTTC cifra en 134.000 millones el impacto del virus en el turismo español

La presidenta de World Travel & Tourism Council (WTTC), Gloria Guevara. EFE/Javier Liaño/Archivo

Madrid, 17 ago (EFE).- El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés) cree que el impacto de la pandemia sobre el turismo español es ya de 99.000 millones de dólares (83.600 millones de euros) y podría alcanzar los 159.000 millones de dólares (134.000 millones de euros) a final de año en el peor escenario.

En declaraciones a EFE, la presidenta y consejera delegada de WTTC, Gloria Guevara, advierte que las medidas adoptadas sin coordinación por determinados países, como cuarentenas o restricciones, "nos están asegurando que vamos a ir al peor escenario".

Este "peor escenario" supondrá, según el Consejo, la pérdida o suspensión de 197 millones de empleos turísticos en el mundo este año, de los que 2,3 millones serán en España, donde ya se han visto afectados 1,4 millones según sus cálculos.

En el caso de América Latina, donde el virus todavía no ha empezado a remitir, el impacto "va a ser devastador" porque no tienen los recursos de los países desarrollados.

"Pensábamos que lo peor había pasado y no es así", lamenta Guevara, ya que el turismo no se ha podido recuperar en el verano debido a medidas como, por ejemplo, la cuarentena impuesta por el Reino Unido a viajeros procedentes de España, que ha supuesto dos millones de cancelaciones en diferentes países.

Por ello, el WTTC se ha dirigido a diez países -los siete del G7, España, Australia y Corea del Sur- para reclamar una cumbre que armonice las medidas para combatir el virus y permita recuperar la actividad turística.

Las propuestas del Consejo pasan por una normativa común para el uso de mascarillas, una "inversión importante" en pruebas de detección del virus rápidas y baratas antes de viajar o la imposición de cuarentenas únicamente a los viajeros que den positivo en la prueba.

Guevara aplaude que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha ofrecido a liderar esta propuesta, que dirigirán la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya.

También es "optimista" de que se logre una coordinación internacional, que a su juicio se obtendría si hay un acuerdo entre España, Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido porque "todos los demás les van a seguir".

Guevara confía en que el turismo recupere la situación previa a la pandemia, aunque elude vaticinar cuándo, ya que dependerá de que haya una vacuna disponible y de cuánto tejido empresarial se pueda preservar.

Sin embargo, admite que la pandemia ha "acelerado" dos agendas que ya estaban sobre la mesa: la de sostenibilidad, que pasar por una mejor gestión de los destinos que empezaban a rechazar el turismo, y la digital, que podría suprimir los viajes empresariales de corto recorrido pero no los de congresos o eventos, que "nunca se van a eliminar".