El puertorriqueño Sammy Colón gana "La Voz US"

Fotografía cedida por Telemundo que muestra a Sammy Colon y Carlos Vives mientras posan con los trofeos ganadores durante la final de la segunda temporada de "La Voz" de Telemundo en Cisneros Studios, el 16 de agosto de 2020, en Miami (EEUU). EFE/ Alexander Tamargo Telemundo Getty Images North America

Miami, 17 ago (EFE).- El cantante puertorriqueño Sammy Colón se convirtió en el ganador de la segunda temporada de "La Voz US", que representó un triunfo para el equipo del cantautor colombiano Carlos Vives.

"Estoy sumamente emocionado, honrado, privilegiado y agradecido con todas las personas que pusieron su granito de arena para este logro que va a cambiar mi vida", dijo Colón este lunes durante una aparición en "Un nuevo día", el programa matutino de la cadena Telemundo.

Al ser escogido como ganador de "La Voz US", Colón ganó un contrato con la empresa discográfica Universal Music Latin, además de recibir 200.000 dólares.

Este premio es uno de los mayor en la historia de concursos televisivos en Estados Unidos, pues, en comparación, "The Voice" -la versión original y en inglés- ofrece la mitad.

Colón convenció a los "coaches" de voltear su silla cuando se presentó por primera vez, cantando la canción “El triste”, que lanzó a la fama a José José, el Príncipe de la canción, y se decidió rápidamente a formar parte del “Team Vives”

El artista, quien está casado y tiene dos hijos, se mudó de Puerto Rico a Estados Unidos tras el paso del devastador huracán María por la isla en 2018.

"Gracias a mi ganador, Sammy Colón, porque desde el principio estaba muy seguro y se empeñó en hacerme ganador, gracias a Wisin, Luis Fonsi y Alejandra Guzmán, compañeros increíbles de trabajo, profesionales y fraternos, los quiero”, expresó, por su parte, Vives.

"A la producción que nos cuidó para poder rodar en mitad de esta pandemia con todos los protocolos de bioseguridad y con tanto amor", agregó el cantautor colombiano, quien recibió además un homenaje por cumplirse el 25 aniversario de la salida al mercado de su icónica canción "La tierra del olvido".

La producción de "La Voz US" se paralizó en marzo de 2020 para respetar las medidas de confinamiento para contener la pandemia de la COVID-19.

Los programas se retomaron en vivo a mediados de julio, con intensas restricciones de seguridad física y sanitarias, que incluyeron exámenes constantes y reducciones de las personas en el estudio.

José Class, del Team Fonsi, fue anunciado como el segundo lugar, seguido por Sugeily Cardona, del Team Guzmán, como tercer lugar, mientras que Andrea Serrano, del Team Wisin, ocupó el cuarto lugar de votos de la audiencia.