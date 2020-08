El nipón Nishikori da positivo por COVID-19 a dos semanas del Abierto de EEUU

El tenista japonés Kei Nishikori. EPA/SRDJAN SUKI/Archivo

Tokio, 17 ago (EFE).- El tenista japonés Kei Nishikori ha dado positivo por COVID-19, según anunció el propio deportista a través de su aplicación oficial a dos semanas de su participación prevista en el Abierto de Estados Unidos.

Nishikori, de 30 años y actualmente en el puesto 31 del ránking mundial ATP, se encuentra "bien" y tiene "muy pocos síntomas de la enfermedad", señaló el tenista desde Florida (Estados Unidos), donde está en estos momentos.

El tenista se encuentra "en completo aislamiento" mientras aguarda a los resultados de un nuevo test en Florida y se ha retirado del Western and Southern Open de Cincinnati, un torneo que este año se celebrará en Nueva York del 22 al 28 de agosto y le iba a servir de preparación para el Abierto de Estados Unidos.

Nishikori no ha disputado ningún partido del circuito ATP desde el pasado octubre, cuando se sometió a una intervención quirúrgica por una lesión de codo.

El positivo del tenista japonés se ha dado a conocer un día antes de su viaje previsto a Nueva York y con la mirada puesta en el Abierto de Estados Unidos, campeonato del que fue finalista en 2014 y semifinalista en 2016 y 2018.

El Abierto de Estados Unidos, previsto entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre, es el primero de los grandes torneos de la ATP que se celebrará tras la cancelación de todas las competiciones del circuito internacional desde marzo.

El torneo no contará con varios tenistas del máximo nivel que han optado por no asistir por precaución ante el coronavirus, entre ellos el actual defensor del título, el español Rafael Nadal, o la australiana Ashleigh Barty, número uno mundial.