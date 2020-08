El ministro del Interior paraguayo ve "imposible" un recorte presupuestario del 15%

En la imagen, el ministro del Interior de Paraguay, Euclides Acevedo. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 17 ago (EFE).- El ministro del Interior de Paraguay, Euclides Acevedo, consideró "imposible" un recorte del 15 % en su cartera para el Presupuesto General de la Nación para 2021, como plantea el Ejecutivo dentro de su plan de austeridad ante el impacto del coronavirus.

"No podemos funcionar Migraciones, Interior y Policía Nacional con un presupuesto reducido del 15 %", manifestó Acevedo a los medios en el marco de la inauguración de la Base Central del cuerpo policial Lince en la localidad de Areguá, en el departamento Central.

En esas declaraciones, Acevedo abogó por mantener el presupuesto de la cartera, que este 2020 fue de unos 422,6 millones de dólares (2.929.869.338.984 guaraníes).

Y recordó que del 75 % del presupuesto para Salud, Educación y Seguridad, esta última solo recibe un 6,4 % de ese monto y agregó que "si no hay seguridad, no hay sanidad".

Ese fue el mismo mensaje que repitió después ante el presidente del país, Mario Abdo Benítez, en el discurso de inauguración de la Base Central del grupo Lince, al que también asistió el mandatario.

El ministro recordó en ese evento que "la seguridad ciudadana garantiza la prosperidad de la educación y de la salud".

La disminución presupuestaria del 15 % responde a una petición de Abdo Benítez a cada ministerio para elaborar un presupuesto austero de cara a 2021, como consecuencia del impacto del coronavirus en la economía.

En ese sentido, y en alusión a las cuestiones sanitarias, el ministro señaló que Paraguay se encuentra "en el momento más crítico del desarrollo letal" del coronavirus, con 138 fallecidos hasta la fecha y 9.791 contagios acumulados desde marzo.

La curva de la pandemia se está disparando este agosto, con 89 fallecidos en lo que va de mes, según el reporte del domingo del Ministerio de Salud.

Acevedo subrayó que "la vacuna no es otra cosa que el protocolo sanitario", por eso volvió a insistir en la necesidad de que los ciudadanos sigan cumpliendo con las medidas de higiene y distanciamiento para evitar la propagación.

Interior reforzó el pasado semana los controles en los lugares de ocio y, según la valoración hecha este lunes por el ministro, "la cosa fue bastante oportuna y provechosa".