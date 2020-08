Casquete glaciar en Groenlandia se derrite irremediablemente, alertan científicosCopenhague, 17 Ago 2020 (AFP) - El casquete glaciar en Groenlandia se derrite irremediablemente, según científicos e "incluso si el calentamiento global se detuviera hoy mismo" seguiría disminuyendo, pues las nevadas ya no compensan las pérdidas de hielo."Los glaciares de Groenlandia de alguna manera han superado el punto de no retorno, en el que las nevadas que reconstituyen el casquete glaciar cada año ya no pueden contrarrestar el hielo que fluye de los glaciares hacia el océano", explicó la Universidad de Ohio State en un comunicado.El cambio climático afecta gravemente a los glaciares y el deshielo del casquete glaciar amenaza a decenas de millones de personas en todo el mundo.En los años 1980 y 1990, el casquete glaciar perdía alrededor de 450 gigatoneladas (unas 450.000 millones de toneladas) de hielo al año, que eran remplazadas por las nevadas, señalaron los científicos del estudio tras analizar unos 40 años.A partir de los años 2000, el deshielo se aceleró, pasando a 500 gigatoneladas, que no fue compensado por la nieve."El casquete glaciar de Groenlandia pierde masa a un ritmo acelerado en el siglo XXI, lo que le convierte en el mayor contribuyente en el aumento del nivel del mar", señala el estudio publicado el 13 de agosto en la revista Nature Communications Earth and Environment.Sin embargo, aunque el deshielo de los glaciares groenlandeses por el calentamiento global es muy preocupante, otros miembros de la comunidad científica estiman que es prematuro hablar de un punto de no retorno."No sabemos cuánto aumentarán las concentraciones de gases de efecto invernadero", explicó Ruth Mottram, climatóloga del Instituto danés de Meteorología (DMI), a la AFP. Los resultados publicados muestran que "incluso si estableciésemos las temperaturas [y las emisiones de gases de efecto invernadero] al nivel actual, el casquete glaciar continuaría derritiéndose, pero solo hasta que su tamaño estuviese de nuevo en equilibrio con el clima", indicó.Según otro estudio reciente de la Universidad de Lincoln (Reino Unido), el deshielo en Groenlandia debería contribuir a un aumento del nivel del mar de entre 10 y 12 centímetros para 2100.El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático estimó en 2013 que el nivel de los mares aumentaría 60 cm para finales de siglo.cbw/hdy/mr/bc/mb