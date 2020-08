EE.UU. trae la piratería de altamar al siglo XXI: Julian Lee

(Bloomberg) -- Estoy seguro de que estaba en el siglo XXI cuando me dormí el jueves por la noche, pero el viernes por la mañana comenzaba a sentir que había retrocedido algunos siglos en el tiempo, a una era de piratería patrocinada por el Estado.

La noticia de que Estados Unidos había confiscado los cargamentos de cuatro buques petroleros, que supuestamente transportaban gasolina iraní desde el golfo Pérsico hasta Venezuela, evocó imágenes de corsarios británicos –en esencia piratas patrocinados por el Estado– que atacaban flotas de la corona española que transportaban oro, plata y piedras preciosas del Nuevo Mundo a Europa en los siglos XVI y XVII.

En la década de 1580, la reina Isabel I de Inglaterra comenzó a emitir “patentes de corso y represalias” –licencias para confiscar cargamentos enemigos en altamar y compartir las ganancias con la Corona– para personas como John Hawkyns, Martin Frobisher y Francis Drake y Walter Raleigh.

Al igual que los británicos en ese entonces, EE.UU. se ha conferido el derecho de confiscar propiedades en altamar que cree que pertenecen a entidades que considera organizaciones terroristas extranjeras.

Sin embargo, los métodos sin duda han cambiado.

EE.UU. no autoriza actos de piratería por parte de particulares. Tampoco ha recurrido, en este caso, a acciones militares. Un alto funcionario estadounidense dijo a The Associated Press que no se había utilizado fuerza militar en las confiscaciones. En su lugar, amenazas de sanciones potencialmente devastadoras contra los propietarios, las aseguradoras y los capitanes de los barcos los persuadieron para entregar los cargamentos.

Pero el concepto ha cambiado poco en 440 años: todavía tenemos una de las potencias navales predominantes del mundo que aprueba sus propias leyes que le permiten incautar tesoros de sus enemigos en el océano.

Un día antes, EE.UU. había condenado el abordaje de un pequeño petrolero en aguas internacionales por parte de fuerzas iraníes, que permanecieron en el buque durante varias horas antes de permitir que continuara en su camino. “Este tipo de comportamiento imprudente y agresivo por parte de Irán desestabiliza la región y amenaza el orden internacional basado en normas”, señaló en un comunicado International Maritime Security Construct, liderado por EE.UU.

No se equivoque, la última acción de EE.UU. no se basó más en las normas internacionales que la acción iraní. Ambas medidas sirvieron a los intereses respectivos de los países. Ninguna de las dos tenía el respaldo de las Naciones Unidas u otro organismo internacional. Irán ahora podría sentirse obligado a responder.

Las cargas combinadas de los cuatro barcos que confiscó EE.UU. —alrededor de 1,16 millones de barriles de gasolina iraní, según el reclamo por incautación— tienen un valor aproximado de US$61 millones. Los fondos que se obtengan de la venta de los cargamentos se destinarán en parte al Fondo para las Víctimas del Terrorismo Patrocinado por el Estado de EE.UU. Casi 80% de las demandas sobre ese fondo están relacionadas con el atroz ataque al World Trade Center en 2001. Sin embargo, Irán no estuvo implicado en ese evento.

Además de privar al Gobierno de Irán de fondos y a Venezuela de la tan necesaria gasolina, la incautación de los cargamentos pretende disuadir futuros envíos de petróleo iraní. La orden se emitió contra los cargamentos, no contra los barcos, por lo que presumiblemente estos últimos serán liberados una vez que se haya descargado la gasolina.

Se espera que altos funcionarios de la administración Trump realicen un evento para marcar la llegada de los barcos en Houston. No pude evitar pensar en la reina Isabel I, organizando un banquete para Francis Drake en Deptford, en el río Támesis, en 1581, y nombrándolo caballero en la cubierta principal de su barco, el Golden Hind, que acababa de regresar lleno de tesoros españoles.

Despiértenme cuando sea 2020 nuevamente.

