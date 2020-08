EE.UU. anuncia más restricciones de acceso a tecnología a Huawei

(Bloomberg) -- El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció nuevas restricciones sobre Huawei Technologies Co. destinado a cortar el acceso de la empresa china a chips disponibles comercialmente, la medida más reciente en una relación cada vez más tensa entre las dos economías más grandes del mundo.

Los cambios, que el departamento anunció en una declaración escrita el lunes, se basan en las restricciones anunciadas en mayo, agregando 38 socios de Huawei en 21 países a una lista negra económica a medida que Estados Unidos busca limitar la adopción de la tecnología 5G de la compañía.

“No queremos sus equipos en Estados Unidos porque nos espían”, dijo el lunes el presidente, Donald Trump, en una entrevista en “Fox and Friends”.

La medida es el ataque más reciente en las crecientes tensiones entre Washington y Pekín por todo, desde los orígenes de la pandemia de covid-19 hasta el control cada vez más estricto de China sobre Hong Kong. A pesar de la decisión de Estados Unidos, el Secretario de Comercio, Wilbur Ross, dijo en Fox Business que las conversaciones con China continúan en varios niveles.

Es probable que las restricciones afecten aún más tanto a las estaciones base 5G como a los negocios de teléfonos inteligentes de Huawei porque dependen en gran medida de chips extranjeros para fabricarlos, lo que debilita aún más la ambición de China de desempeñar un papel clave en el despliegue global de la tecnología 5G. Los inventarios de Huawei de ciertos chips de diseño propio esenciales para los equipos de telecomunicaciones se agotarán a principios de 2021.

Nokia Oyj y Ericsson AB se beneficiarán de las crecientes dificultades de Huawei en sus capacidades 5G, mientras que es probable que los rivales nacionales de teléfonos inteligentes, incluidos Xiaomi, Oppo y Vivo, obtengan una mayor participación del mercado chino.

Ross dijo que la acción tenía como objetivo cerrar las lagunas legales que la empresa aprovechó después de acciones estadounidenses anteriores. El secretario de Estado, Michael Pompeo elogió la medida como un “golpe directo” contra el Partido Comunista de China.

La compañía ha rechazado durante mucho tiempo las acusaciones de que su tecnología se puede utilizar para espiar a países o empresas extranjeras.

Todas las empresas de chips que trabajan para Huawei, sin importar dónde se encuentren, estarán sujetas a licencias, dijo un funcionario comercial, y agregó que incluso las empresas extranjeras se verán afectadas siempre que utilicen software y equipos de diseño estadounidense.

Eso significa que es posible que las principales empresas de chips asiáticas y europeas, como MediaTek Inc., Samsung Electronics Co., NXP Semiconductors NV y STMicroelectronics NV, necesiten una licencia para continuar con los envíos a Huawei, aunque el funcionario se negó a nombrar a ninguna empresa específica.

Hay pocas empresas de semiconductores en el mundo, incluidas las de China, que no dependan de los software de las estadounidenses Synopsys Inc. y Cadence Design Systems Inc. para crear planos de chips. Muchas empresas que fabrican chips físicos, incluida la china Semiconductor Manufacturing International Corp., utilizan equipos de las estadounidenses Applied Materials Inc. y Lam Reserach Corp.

Fabricantes europeos de chips

Entre los clientes de Synopsys y Cadence, MediaTek de Taiwán se ha convertido en el principal proveedor de chips de Huawei después de que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. dijera que ya no enviará chips a la empresa china después del 15 de septiembre. Eso se debe a las reglas de control de exportaciones de EE.UU. implementadas en mayo, que prohibían a las empresas fabricar chips basados en el diseño de Huawei utilizando equipos estadounidenses.

Las últimas restricciones estadounidenses sobre Huawei son negativas para los fabricantes de chips europeos, dijeron analistas de JPMorgan Chase & Co. en una nota, agregando que un riesgo clave para empresas como STMicroelectronics, AMS AG y Dialog Semiconductor PLC son las restricciones de represalia de China sobre Apple Inc., un importante cliente.

Además, los ensambladores que incorporen chips de Huawei o de terceros en sus dispositivos en beneficio de Huawei también deberán solicitar una licencia, según el funcionario de comercio. Eso significa que los ensambladores de teléfonos inteligentes Huawei, incluida la filial de Foxconn que cotiza en Hong Kong, FIH Mobile Ltd., pueden verse restringidos por las nuevas reglas.

