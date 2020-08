Economía de Perú se contrajo menos de lo esperado en junio

(Bloomberg) -- La economía de Perú tuvo una contracción menos severa de lo esperado en junio después de que el Gobierno redujo las restricciones de cuarentena, incluso cuando el país se convirtió en un foco global del coronavirus.

La actividad económica cayó 18,1% respecto al año anterior, dijo el sábado la agencia de estadísticas del país. La estimación mediana de los analistas encuestados por Bloomberg News era de una caída de 25,9%.

Industrias como la minería, la pesca y la fabricación aumentaron en junio cuando el Gobierno flexibilizó las restricciones a sus operaciones para limitar más daños a la economía, que se contrajo casi 40% en abril y más de 30% en mayo.

Perú tiene las minas de cobre más grandes del mundo después de Chile, y los metales representan más de la mitad de sus exportaciones. Las industrias de servicios y otros sectores que dependen de los hogares se están recuperando más lentamente.

La actividad durante los tres meses hasta junio indica que la economía se contrajo un récord de 30,2% en el segundo trimestre respecto al año anterior, uno de los peores resultados del mundo.

El banco central de Perú espera una caída de 12,5% en el producto interno bruto para 2020, la más pronunciada en un siglo. La tasa de desempleo en Lima tuvo pocos cambios con 16,4% en julio en comparación con 16,3% en junio, dijo la agencia en un informe separado. Economistas esperaban que la tasa de desempleo fuera de 14,8%.

Las tasas de infección de coronavirus en Perú alcanzaron niveles récord esta semana, lo que llevó al Gobierno a imponer nuevamente algunas restricciones y retrasó sus planes de continuar con la reapertura.

