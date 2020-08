Detienen en El Salvador al representante legal de una empresa por evadir 293 millones de dólares

En la imagen un registro del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien señaló en su cuenta de Twitter que la empresa que representaba Miguel Ernesto Daura es "propiedad 100 % de la familia Simán". EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 16 ago (EFE).- Las autoridades de El Salvador detuvieron este domingo al representante legal de una empresa por supuestamente evadir más de 293 millones de dólares en 2017, informó la Fiscalía del país centroamericano.

Se trata de Miguel Ernesto Daura Mijango, representante legal de la sociedad INTRATEXT de El Salvador S.A. de C.V., quien será llevado ante los tribunales por el cargo de evasión de impuestos.

"La auditoría establece que el implicado evadió el pago del Impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017, por más de 293 millones de dólares", indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Añadió que "las investigaciones de la Fiscalía establecieron que Daura presentó, en forma indebida, rentas no gravadas por 293.036.117,37 dólares" bajo el amparo de un acuerdo del Ministerio de Economía de 2014 que exime de impuestos la "comercialización de prendas de vestir en general como depósito de perfeccionamiento activo".

No obstante, la Fiscalía aseguró que "parte de los ingresos que declaro como exentos" proceden de una actividad en la que la empresa gana una comisión que "no se encuentra amparada al acuerdo" y que dichas transacciones se ocultaron al Ministerio de Hacienda.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, señaló en su cuenta de Twitter que la empresa que representaba Daura es "propiedad 100 % de la familia Simán", sin detallar si se trata de la familia del presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Simán.

El Diario Oficial salvadoreño del 19 marzo de 2013 publicó un acuerdo del Ministerio de Economía en el que se señala que Javier Ernesto Simán Dada fue representante legal de la referida empresa.

En dicho acuerdo se autorizó como "deposito para perfeccionamiento" las instalaciones de la empresa en la central localidad de Soyapango, cercana a San Salvador.

El 6 de enero de 2006, el Diario Oficial también publicó un acuerdo de la cartera de Economía en el que se da el mismo tipo de autorización, pero en esa época era en un área menor y se desempeñaba como representante legal otra persona de apellido Simán.

El mandatario salvadoreño mantiene una relación espinosa con Simán, al grado de desconocer su liderazgo como representante de los empresarios privados del país.

El Salvador experimenta una caída sensible de su recaudación fiscal a raíz de a paralización de las actividades económicas por la pandemia del COVID-19 y se espera que pierda unos 990 millones de dólares al cierre del 2020.

Un estudio económico de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador del 2016 señala que el Estado deja de recibir más de 1.500 millones de dólares anuales, el equivalente al 50 % de la recaudación fiscal, por evasión y elusión fiscal.