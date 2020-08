Coronavirus.- Los hospitales de Kenia cobrarán a los pacientes la protección del personal sanitario

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Los hospitales públicos de Kenia han comenzado a cobrar a los pacientes enfermos de COVID-19 los equipos de protección utilizados por el personal sanitario para prevenir infecciones, según el diario 'The Nation', que ha atribuido esta medida al aumento de los costes de estos productos.



El Gobierno había prometido asumir los gastos derivados de la protección de los trabajadores, pero habría cambiado de idea y ya se han comenzado a efectuar los primeros cobros en varios hospitales. Un equipo completo que costaba en marzo 7.000 chelines (54 euros) puede costar ahora hasta 12.000 (93 euros).



Una fuente citada por 'The Nation' y vinculada a uno de los hospitales ha asegurado que el Gobierno no está aumentando el presupuesto para atender a los pacientes de la COVID-19. "Estamos usando nuestro dinero para comprar el material de protección", ha asegurado.



El coste de atender a un enfermo de coronavirus ingresado oscilaría entre los 60.000 y los 80.000 chelines (467 y 622 euros), mientras que en cuidados intensivos la cifra se dispararía hasta los 71.000 chelines diarios (552 euros).



El Ministerio de Sanidad keniano ha elevado este lunes a 30.365 el balance provisional de casos de COVID-19, 245 más que el domingo, mientras que la cifra de fallecidos es de 482.