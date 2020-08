Coronavirus.- López Obrador señala que la vacuna contra la COVID-19 en México puede estar lista para primeros de 2021

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este domingo que las primeras dosis de la vacuna contra la COVID-19 que se fabricarán en el país, podrán estar listas para el primer trimestre del año próximo.



López Obrador ha contado que "hay amplias probabilidades de que esta vacuna sea eficaz" y ha puesto el mes de noviembre como fecha "muy probable" para que se obtengan los primeros resultados de la vacuna que se fabricará en México y Argentina tras el acuerdo alcanzado con Universidad de Oxford y la farmacéutica británica AstraZeneca, así como con el apoyo de la Fundación Carlos Slim.



En el caso, ha señalado, de que los resultado de la fase 3 de experimentación sean positivos, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) iniciará "de inmediato una campaña de vacunación universal y gratuita".



"Se piensa que ya vamos a poder utilizar esta vacuna en el primer trimestre del año próximo, con un plan de vacunación nacional, va a ser universal, es decir, al alcance de todos", ha subrayado el mandatario en su habitual comparecencia dominical desde el Palacio Nacional a través de las redes sociales.



"Esta vacuna no tiene propósitos de lucro, así lo ha decidido la Universidad de Oxford (...). Se calcula que puede costar 4 dólares, pero no los va a pagar la gente de manera directa aquí (...), lo va a financiar el Gobierno con el presupuesto público que es dinero del pueblo", ha explicado.



López Obrador ha confiado en que este acuerdo "es una esperanza", de que "se va a terminar esta pesadilla" y de que "se va a lograr la salud pública de todos los mexicanos".



Hasta el momento, México es uno de los países más golpeados por la pandemia, el séptimo en cuanto a número de casos y el tercero en relación al número de fallecidos, así como el tercero en la región, sólo superado por Brasil y Perú en lo que se refiere a cifras acumuladas de contagios.



En su último balance, el Ministerio de Salud de México ha informado de 522.162 casos y 56.757 muertes.



No obstante, las autoridades se muestran esperanzadas con las últimas cifras, pues ya son tres semanas, ha explicado el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, registrando descensos en el número de nuevos positivos.



Por su parte, el director general de Epidemiología del Gobierno de México, José Luis Alomía, ha añadido que la curva de personas recuperadas es mayor que la de personas que podrían haber contraído la enfermedad, de igual modo que hay una tendencia descendente en el número de fallecidos.