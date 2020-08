Coronavirus.- López Obrador dice que será el primero en vacunarse contra el coronavirus "para que no quede duda"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha indicado este lunes que, cuando se desarrolle una vacuna eficaz contra el coronavirus, ya sea en México o en otros países, el Gobierno hará las gestiones necesarias para conseguirla y él será el primero en vacunarse "para que no quede duda".



López Obrador se ha referido a las vacunas desarrolladas en Rusia y China, que han sido los primeros países en registrar un fármaco contra la COVID-19, justo cuando México y Argentina han anunciado un acuerdo que incluye a la Fundación Carlos Slim, la Universidad de Oxford y AstraZeneca para conseguir una vacuna para América Latina.



"Si en Rusia o en China se tiene primero la vacuna y se demuestra que es eficaz para salvar vidas (...) establecemos comunicación y, si hay disponibilidad, adelante", ha dicho apostillando que incluso hablaría "personalmente" con sus homólogos ruso y chino, si fuera necesario.



"Y, para que no quede duda de la importancia que tiene para nosotros, yo sería el primero en dejarme vacunar, porque me importa mucho, pero tenemos que conocer bien lo que está sucediendo y garantizar que sea algo efectivo y que esté también al alcance de toda la gente", ha apuntado, según recoge el diario mexicano 'Milenio'.



López Obrador dijo el domingo en un vídeo difundido en redes sociales que "es muy probable que a partir de noviembre se tengan los resultados de la vacuna contra la COVID-19" desarrollada por México y Argentina y, "de ser así, se produciría de inmediato e iniciaría una campaña de vacunación universal y gratuita" en el primer trimestre de 2021.



México es uno de los países más afectados por la pandemia. Con 522.162 casos confirmados, incluidas 56.757, ocupa el séptimo lugar en el 'ranking' mundial y el tercero en el podio latinoamericano, por detrás de Brasil y Perú.



Pese a ello, López Obrador se ha negado a imponer medidas preventivas, tales como el confinamiento, por lo que primero recomendó "quedarse en casa" y después ideó un plan de desescalada también "voluntario".