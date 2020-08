Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- El Congreso busca apuntalar el servicio postal, no mejoran las relaciones entre Estados Unidos y China y se detecta una nueva cepa de coronavirus.

Las elecciones en EE.UU. y el servicio postal

El resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 podría depender del funcionamiento del servicio postal y los miembros de la Cámara interrumpirán sus vacaciones de verano para elaborar una legislación urgente esta semana. El proyecto de ley exigirá el mismo nivel de servicio que estaba en vigor el 1 de enero, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en una carta anunciando la medida. Los recortes de fondos y cambios operativos al servicio postal podrían arruinar las elecciones, advirtieron los demócratas, luego de que 46 estados fueran notificados la semana pasada que es posible que el correo no pueda entregar las papeletas electorales a tiempo para las votaciones de noviembre. El presidente Donald Trump ha dicho en reiteradas ocasiones, sin evidencia, que la votación por correo está sujeta a fraude generalizado.

Aún no hay conversaciones

EE.UU. y China postergaron conversaciones que tenían como objetivo revisar el avance de los primeros seis meses de su acuerdo comercial de fase uno, dijeron personas con conocimiento del asunto. El viernes, Trump ordenó oficialmente al propietario chino de la popular aplicación de videos musicales TikTok vender sus activos estadounidenses, aludiendo a motivos de seguridad nacional. El presidente ha hecho de sus duras opiniones sobre China un elemento clave de su plataforma para la reelección, donde detractores de China que forman parte de su administración intentan reequilibrar décadas de relaciones chino-estadounidenses.

Actualización sobre el virus

El coronavirus está contraatacando los esfuerzos por controlarlo con una nueva cepa descubierta por investigadores en Malasia cuya mutación podría hacerlo más infeccioso. La mutación se ha convertido en la variante predominante en Europa y EE.UU., aunque la Organización Mundial de la Salud dice que no hay evidencia de que la cepa conduzca a una enfermedad más grave. La agencia de salud pública de Francia advirtió que todos los indicadores del país sobre el covid-19 muestran una tendencia al alza. Italia y España volvieron a ordenar el cierre de clubes nocturnos, mientras que Italia también ordenó el uso de mascarillas donde no se pueda garantizar el distanciamiento social durante el día. En Nueva Zelanda, la Primera Ministra Jacinda Ardern postergó las elecciones del país por cuatro semanas en medio de un nuevo brote de la enfermedad. Australia experimentó su día con mayor número de muertes desde el inicio de la pandemia.

Mercados mixtos

Las acciones continúan fluctuando en bajos niveles de operaciones mientras los inversionistas evalúan las medidas de confinamiento y las relaciones entre EE.UU. y China. El índice MSCI Asia-Pacífico registró un leve descenso, mientras que el índice Topix de Japón cerró con una caída de 0,8%. En Europa, el índice Stoxx 600 subía 0,3% a las 5:31 a.m., hora del este. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura al alza, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,695% y el oro subía.

También hoy…

En un día tranquilo para la publicación de datos, el índice Empire State de producción manufacturera se publica a las 8:30 a.m. y los datos de flujos de capital internacional del Tesoro, a las 4:00 p.m. El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, analiza la innovación inclusiva en un evento más tarde. El Tesoro emitirá más de US$100.000 millones en letras. Comienza la Convención Nacional Demócrata.

