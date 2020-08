Cifra de secuestros repunta en México pero es menor que a principios de año

Soldados del ejército mexicano custodian el martes 27 de abril de 2010, a las 16 personas que al parecer habían sido secuestradas por sicarios de ""Los Zetas"", en un rancho en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León (México). EFE/Juan Cedillo/Archivo

México, 17 ago (EFE).- México tuvo un repunte del 3,3 % en el número de casos de secuestro registrado en julio, si bien la cifra de víctimas cayó y, en general, los datos son menores a los registrados a principios de año, antes del comienzo de la pandemia.

Según informó este lunes la ONG Alto al Secuestro, en julio hubo un incremento de 3,3 % en las carpetas de investigación abiertas por el delito de secuestro.

"En el mes de julio hubo 92 carpetas, en comparación con las 89 del pasado mes de junio", detalló el organismo en un boletín.

No obstante, la cifra de víctimas disminuyó el 10,5 %, ya que durante julio hubo 119 víctimas mientras que en junio fueron 133.

Además, hubo un incremento del 28,4 % en el número de detenidos relacionados al delito de secuestro, debido a que en julio fueron detenidas 149 personas por este delito mientras que en junio fueron arrestados 116 presuntos responsables.

Según un reporte a nivel nacional que abarca desde el diciembre de 2018 -cuando llegó al poder Andrés Manuel López Obrador- a julio de 2020, el país suma 2.768 casos de secuestro.

Esta cifra es 35,2 % menor a la registrada en el mismo periodo de tiempo pero durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018), aunque superior en 194,4 % a del mismo lapso de la Presidencia de Felipe Calderón (2006-2012).

Diciembre de 2018 arrancó con 179 carpetas de investigación abiertas por secuestro, mientras que en julio de 2020 fueron 92.

Si bien la caída de este delito ha sido paulatina, se ha sentido sobre todo con la llegada del coronavirus y las medidas de distanciamiento social dictadas por las autoridades en abril y mayo.

En marzo, hubo 121 casos de secuestro reportados por las autoridades en el país y la cifra cayó en abril (99) y mayo (78).

En junio y julio hubo 89 y 92 casos, respectivamente, un repunte que, no obstante, sigue estando por debajo de la media de 138 secuestros mensuales.

En el boletín, Alto al Secuestro también denunció la falta de transparencia en el central estado de Puebla, quien este mes no proporcionó a la ONG información estadística sobre este delito, por lo que las cifras en este estado corresponden a información obtenida a través de medios de comunicación.

México registró en 2019, considerado el año más violento de la historia, un total 34.608 homicidios y 1.012 feminicidios.

Las cifras en lo que va de año no han disminuido, aunque las autoridades aseguran que se han logrado contener estos crímenes y, además, hay una disminución sustancial de otro tipo de delitos.