Ciencia.-El deshielo en Groenlandia rebasa el punto de no retorno

17/08/2020 MICHALEA KING



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Casi 40 años de datos satelitales de Groenlandia muestran que sus glaciares se han reducido tanto que incluso si el calentamiento global se detuviera hoy, la capa de hielo continuaría reduciéndose.



El hallazgo, publicado en la revista Nature Communications Earth and Environment, significa que los glaciares de Groenlandia han pasado una especie de punto de inflexión, donde la nevada que repone la capa de hielo cada año no puede seguir el ritmo del hielo que fluye hacia el océano.



"Hemos estado analizando estas observaciones de teledetección para estudiar cómo han variado la descarga y acumulación de hielo", dijo Michalea King, autora principal del estudio e investigadora del Centro de Investigación Polar y Climática Byrd de la Universidad Estatal de Ohio. "Y lo que hemos encontrado es que el hielo que se descarga en el océano supera con creces la nieve que se acumula en la superficie de la capa de hielo".



King y otros investigadores analizaron datos satelitales mensuales de más de 200 grandes glaciares que desembocan en el océano alrededor de Groenlandia. Sus observaciones muestran cuánto hielo se rompe en icebergs o se derrite de los glaciares al océano. También muestran la cantidad de nieve que cae cada año, la forma en que estos glaciares se reponen.



Los investigadores encontraron que, a lo largo de las décadas de 1980 y 1990, la nieve ganada a través de la acumulación y el hielo derretido o desprendido de los glaciares estaban en su mayor parte en equilibrio, manteniendo intacta la capa de hielo. A lo largo de esas décadas, descubrieron los investigadores, las capas de hielo generalmente perdían alrededor de 450 gigatoneladas (alrededor de 450 mil millones de toneladas) de hielo cada año por el flujo de salida de los glaciares, que fueron reemplazados por nevadas.



"Estamos midiendo el pulso de la capa de hielo, la cantidad de hielo que drenan los glaciares en los bordes de la capa de hielo, que aumenta en el verano. Y lo que vemos es que se mantuvo relativamente estable hasta que se produjo un gran aumento en la descarga de hielo al océano durante un período corto de cinco a seis años ", dijo King.



El análisis de los investigadores encontró que la línea de base de ese pulso, la cantidad de hielo que se pierde cada año, comenzó a aumentar de manera constante alrededor del año 2000, por lo que los glaciares estaban perdiendo alrededor de 500 gigatoneladas cada año. Las nevadas no aumentaron al mismo tiempo, y durante la última década, la tasa de pérdida de hielo de los glaciares se ha mantenido más o menos igual, lo que significa que la capa de hielo ha estado perdiendo hielo más rápidamente de lo que se repone.



"Los glaciares han sido sensibles al deshielo estacional desde que pudimos observarlo, con picos en la descarga de hielo en el verano", dijo. "Pero a partir del 2000, comienzas a superponer ese deshielo estacional en una línea de base más alta, por lo que vas a tener aún más pérdidas".



Antes del 2000, la capa de hielo tendría aproximadamente la misma probabilidad de ganar o perder masa cada año. En el clima actual, la capa de hielo ganará masa en solo uno de cada 100 años.



King dijo que los grandes glaciares de Groenlandia se han retirado unos 3 kilómetros en promedio desde 1985, "eso es mucha distancia", dijo. Los glaciares se han reducido lo suficiente como para que muchos de ellos se encuentren en aguas más profundas, lo que significa que hay más hielo en contacto con el agua. El agua cálida del océano derrite el hielo de los glaciares y también dificulta que los glaciares vuelvan a crecer a sus posiciones anteriores.



Eso significa que incluso si los humanos fueran de alguna manera milagrosamente capaces de detener el cambio climático en su camino, el hielo perdido por los glaciares que drenan el hielo al océano probablemente aún excedería el hielo obtenido por la acumulación de nieve, y la capa de hielo continuaría encogiéndose durante algún tiempo.



"El retroceso de los glaciares ha golpeado la dinámica de toda la capa de hielo en un estado constante de pérdida", dijo Ian Howat, coautor del artículo, profesor de ciencias de la tierra y distinguido académico universitario en Ohio State. "Incluso si el clima se mantuviera igual o incluso se enfriara un poco, la capa de hielo seguiría perdiendo masa".



La reducción de los glaciares en Groenlandia es un problema para todo el planeta. El hielo que se derrite o se desprende de las capas de hielo de Groenlandia termina en el Océano Atlántico y, finalmente, en todos los océanos del mundo. El hielo de Groenlandia es uno de los principales contribuyentes al aumento del nivel del mar: el año pasado, suficiente hielo se derritió o se desprendió de la capa de hielo de Groenlandia para hacer que los océanos aumentaran 2,2 milímetros en solo dos meses.