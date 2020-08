Chile suma 1.556 casos de coronavirus y la capital registra aglomeraciones por el desconfinamiento

Un habitante de calle pide dinero en medio de decenas de transeuntes hoy, en Santiago (Chile). EFE/ Elvis González

Santiago de Chile, 17 ago (EFE).- Largas filas y aglomeraciones de personas se registraron desde tempranas horas en distintos comercios del centro de Santiago, que este lunes salió de una de las cuarentenas más largas del mundo, al tiempo que Chile sumó 1.556 nuevos casos de la COVID-19 y 61 muertes.

Las televisiones locales mostraron imágenes de personas haciendo fila y sin guardar la distancia de seguridad a las puertas de distintos almacenes de venta al por mayor en los barrios de Santiago Centro y Estación Central, que este lunes abrieron por primera vez tras más de cinco meses clausurados por la pandemia.

El alcalde de la ciudad, Felipe Alessandri, anunció el cierre durante una semana de uno de los centros comerciales que registraron aglomeraciones y pidió a la ciudadanía y a los comerciantes cumplir con los protocolos sanitarios, que incluye entre otras medidas la solicitud de citas previas para ir a comprar.

"No hay mejor vacuna que la responsabilidad individual, lamentablemente no podemos tener un fiscalizador en cada esquina, pero apelo a la responsabilidad individual de la ciudadana, tuvimos la cuarentena más larga de todas", dijo Alessandri.

El concurrido centro de Santiago pasó este lunes a la segunda de cinco etapas del plan de desconfinamiento puesto en marcha por el Gobierno chileno, que avanza con más rapidez en otras zonas de la ciudad y que permite la libertad de movimiento entre semana y la apertura de algunos comercios que no sean de primera necesidad.

La movilidad es uno de los grandes desafíos en los barrios de Santiago Central y Estación Central, que tienen solo 660.000 habitantes pero que registran un gran volumen de circulación entre semana, sobre todo en la Plaza de Armas y en arterias como la Alameda.

Las autoridades sanitarias de Chile no realizaron este lunes su habitual rueda de prensa diaria para hablar del avance de la pandemia e informaron que estas solo se celebrarán tres días a la semana (miércoles, viernes y domingo) y que el resto de partes se darán por escrito.

El balance total de este lunes ascendió a 387.502 infectados y 10.513 muertes desde principios de marzo, a los que habría que añadir cerca de 4.000 fallecidos "sospechosos" o "atribuibles" al nuevo coronavirus pero que no cuentan con un examen y que están en fase de verificación.

Con apenas 19 millones de habitantes y más de 2 millones de test PCR realizados, Chile es el noveno país con más infectados del mundo, por delante de naciones como España, Reino Unido e Italia, según la Universidad John Hopkins.

En cuanto a los pacientes hospitalizados, las autoridades informaron que actualmente hay 1.177 personas en cuidados intensivos, de las cuales 191 se encuentran críticas.