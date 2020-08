Bolsonaro dice que su aprobación se mide en las calles y no en las encuestas

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Brasilia, 17 ago (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este lunes que la aprobación de su gestión y de su Gobierno se miden "en las calles" y no en las encuestas, que han mostrado un repunte de su popularidad en las últimas semanas.

"No me apoyo en ninguna encuesta. Las encuestas uno las ve en las calles", declaró Bolsonaro durante un acto en la ciudad de Aracajú, capital del estado de Sergipe, en el noreste del país y un antiguo fortín electoral de la izquierda en la que su popularidad aumenta.

De acuerdo con un sondeo divulgado el pasado viernes por la firma Datafolha, el apoyo al líder de la ultraderecha creció desde el 32 % que tenía a fines de junio hasta un 37 %, pese al impacto en el país de la pandemia de coronavirus, que ya deja en Brasil más de 107.000 muertos y tres millones de contagios.

Al llegar a Aracajú, Bolsonaro fue recibido en el aeropuerto por cientos de personas que le aclamaron al grito de "mito", un apodo que se hizo popular durante la campaña electoral de 2018.

"Esto es una prueba de que nada cambió. Continuamos gozando de prestigio y consideración por parte de la población y retribuimos el cariño con trabajo, honestidad y sinceridad", declaró el mandatario.

Como ha hecho durante los últimos meses, pese a las críticas de la prensa a su constante negacionismo frente a la COVID-19, Bolsonaro se acercó a la multitud sin mascarilla, saludó a decenas de personas y posó para fotografías junto a sus partidarios.

En un breve discurso, reiteró que no piensa tomar partido en las próximas elecciones municipales, que celebrarán en noviembre y en las que serán renovados los alcaldes de 5.570 ciudades del país.

"No estoy preocupado con las municipales ni con (las elecciones presidenciales de) 2022. Solo estoy preocupado por hacer un buen gobierno para todos", declaró el líder de la ultraderecha, quien ya ha anticipado su intención de postular a la reelección dentro de dos años.