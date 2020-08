Bolivia.- El MAS de Morales propone una ley para "proteger" a los "dirigentes" que están detrás de la ola de protestas

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Movimiento Al Socialismo (MAS) del ex presidente boliviano Evo Morales ha anunciado que impulsará un proyecto de ley para "proteger" a los "dirigentes" que han desatado la nueva ola de protestas contra el Gobierno por el aplazamiento de las elecciones generales al 18 de octubre.



"Vamos a realizar un proyecto de ley que (...) va a proteger a los dirigentes que en su legítimo derecho están pidiendo equipos de bioseguridad, están pidiendo libertad de expresión y democracia", anunció el diputado del MAS Édgar Montaño en una rueda de prensa ofrecida el domingo.



Montaño esgrimió que se trata de una ley necesaria porque --según dijo-- los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de otras organizaciones afines al MAS que están detrás de las protestas son objeto de una persecución política.



"Por eso es que la Asamblea Legislativa ha tomado acciones importantes para que se puedan proteger los derechos constitucionales que tienen los dirigentes y el pueblo boliviano", sostuvo, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias ABI.



La propuesta del MAS, que ostenta la mayoría parlamentaria, ha suscitado el rechazo de los aliados del Gobierno de Jeanine Áñez en el Congreso. "Los 'masistas' están queriendo salvarse con una ley para tener impunidad", ha advertido el diputado de la oficialista Unidad Demócrata Luis Felipe Dorado.



Desde finales de julio, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que las elecciones presidenciales y parlamentarias, previstas inicialmente para el 3 de mayo y aplazadas por la pandemia de coronavirus, se postergarían una segunda vez, del 6 de septiembre al 18 de octubre, se han sucedido las protestas.



Los manifestantes, alentados por la COB y otras organizaciones cercanas al MAS, han bloqueado calles y carreteras para exigir que los comicios se celebren antes del 18 de octubre.



El Gobierno ha intentado un diálogo nacional que ha permitido llegar a un acuerdo en el Parlamento para que el 18 de octubre sea la fecha electoral pero que no ha dado frutos en el plano social, ya que las protestas han continuado.



Según el Ejecutivo, los bloqueos han provocado decenas de muertes porque han impedido que los suministros médicos, entre ellos oxígeno, lleguen a los centros de salud en pleno auge de los contagios.



"Los masistas están queriendo salvarse con una ley para tener impunidad por todas las muertes que han ocasionado. (...) Ha habido muertes en Oruro y La Paz porque no llegó el oxígeno, ¿de quién fue la culpa? de los bloqueadores, y por eso aquí debe haber sanciones", ha reclamado Dorado.



"HABÍA GENTE ARMADA"



Por su parte, el viceministro de Interior, Javier Issa, explicó el domingo que el Gobierno optó por no intervenir para acabar con los bloqueos porque, según información de Inteligencia, había personas armadas entre los manifestantes.



"Hemos preferido evitar la confrontación, ya que Inteligencia informó de que al interior de los grupos había gente armada", contó Issa en Bolivia TV. "Se vio en vídeos que tenían fusiles de última generación y hubiera sido baño de sangre", aseveró, de acuerdo con el diario local 'El Deber'.



Estas elecciones son clave para superar la crisis política que desataron los anteriores comicios del 20 de octubre de 2019. Morales dimitió y se exilió tras las "irregularidades" detectadas en los mismo por la Organización de Estados Americanos (OEA) y más de 30 personas murieron por enfrentamientos entre partidarios y detractores suyos y con las fuerzas de seguridad.