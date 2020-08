Bielorrusia.- El Gobierno de Bielorrusia confirma dos muertos por las protestas contra la reelección de Lukashenko

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Al menos dos personas han muerto en el marco de las protestas que se han sucedido en Minsk y en otras ciudades desde los comicios del 9 de agosto contra la reelección del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, según ha informado este lunes el ministro de Salud, Vladimir Karanik.



"En concreto, una persona (murió) en un evento en Minsk y otra persona, (que fue) trasladada desde el centro de detención temporal. No hay otros", ha dicho Karanik en una rueda de prensa al ser preguntado sobre el número de fallecidos en las manifestaciones contra el Gobierno, según recoge la agencia de noticias rusa Sputnik.



Hasta ahora, las autoridades bielorrusas solo habían confirmado una víctima mortal en el marco de los disturbios. Se trata de un hombre de 34 años identificado como Alexander Taraikovski que, de acuerdo con el Ministerio de Interior, murió al explotarle en las manos un artefacto que iba a lanzar a los agentes.



Sin embargo, el sábado se difundió un vídeo en el que se ve a Taraikovski con las manos levantadas antes de caer repentina al suelo. "Tal vez recibió el disparo de un arma no letal", ha comentado el ministro de Interior, Yuri Karaev, al ser interrogado sobre la grabación.



El segundo fallecido, de acuerdo con el medio independiente Tut.by, es Alexander Vijor, que fue detenido la misma noche electoral en la ciudad de Gomel. Tras pasar varios días detenido su estado de salud empeoró y fue trasladado a un hospital donde finalmente ha muerto.



Las protestas estallaron la noche electoral ante los sondeos a pie de urna, que auguraron lo que posteriormente confirmó la Comisión Electoral al proclamar vencedor a Lukashenko con más del 80 por ciento de los votos.



El Comité de Investigación de Bielorrusia ha informado este lunes de que ha recibido unas 700 denuncias por lesiones de ciudadanos detenidos durante las protestas. El Ministerio de Interior ha prometido investigar los casos de violencia policial pero ha descartado hacerlo ahora para no desmoralizar a los agentes.



Más de 6.000 personas han sido detenidas en las manifestaciones antigubernamentales, si bien la Fiscalía ha anunciado este lunes la liberación de casi todos "los ciudadanos detenidos por haber participado en actividades masivas no autorizadas, lo que se calificó como infracciones administrativas".



Ante las masivas movilizaciones, Lukashenko se ha mostrado dispuesto a dialogar para emprender una reforma constitucional que pueda desembocar en otras elecciones, si bien ha recalcado que no entregará el país "a cualquiera".



Por su parte, la principal candidata opositora, Svetlana Tijanovskaya, que se ha refugiado en Lituania, se ha ofrecido a ser la "líder nacional" durante el periodo de transición que lleve a la celebración de nuevas presidenciales.