Baloncesto/NBA.- Los Raptors arrancan el playoff con una cómoda victoria sobre los Nets

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Toronto Raptors, actuales campeones de la NBA, comenzaron con paso firme el playoff por el título tras derrotar a Brooklyn Nets por 110-134 con una notable actuación de Serge Ibaka y Marc Gasol, autores de 22 y 13 puntos, respectivamente, en lo que fue una cómoda victoria para los jugadores de Nick Nurse en la 'burbuja' de Orlando.



Los Raptors no tuvieron problemas para dominar el partido desde el comienzo. El primer punto del playoff estaba en juego y los defensores del anillo dieron un golpe sobre la mesa con un comienzo arrollador. El excelente partido de Fred VanVleet (30 puntos) fue crucial para que la ventaja fuese relevante al término del primer cuarto (20-37).



Luwawu-Cabarrot se empeñó en todo lo contrario, pero sus triples no sirvieron de nada a largo plazo. Ibaka se creció bajo los aros y el protagonismo anotador se repartió entre Lowry y Siakam, vital con 11 rebotes. Los Raptors no soltaron la ventaja, dieron más fluidez a su juego, y llegaron al descanso con un cómodo marcador (51-73) que hablabad de sus virtudes ofensivas.



Los Nets reaccionaron tras el descanso y maquillaron el electrónico, Allen y Harris no perdonaron en la pintura, sobre todo éste último, que capturó 12 rebotes para 'meter' a los suyos en el encuentro. Sin embargo, la renta nunca llegó a peligrar para los vigentes campeones de la NBA, que pudieron cerrar el triunfo sin sobresaltos con más protagonismo de Ibaka, que había descanso en el último partido de la fase regular.



El segundo encuentro de la serie entre los Nets y los Raptors tendrá lugar este miércoles a partir de las 19.30 horas (horario peninsular). Y el tercero, con idéntico horario, llegará el viernes.



Por su parte, los Denver Nuggets vencieron a los Utah Jazz para apuntarse el primer punto de la eliminatoria de la Conferencia Oeste, un partido que se resolvió en la prórroga. El canadiense Jamal Murray, con 36 puntos, diez de ellos en el tiempo extra, fue el gran héroe de los Nuggets, que vencieron 135-125 pese a los impresionantes 57 tantos que logró Donovan Mitchell para los Jazz.



--ESTADÍSTICA DE LOS JUGADORES ESPAÑOLES.



MARC GASOL: 13 puntos, 5 rebotes y una asistencia.



SERGE IBAKA: 22 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y un tapón.