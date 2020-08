Argentina puede agregar cambios a la cuota de compra de US$200

(Bloomberg) -- El presidente argentino, Alberto Fernández, dijo que su Gobierno podría introducir cambios al límite mensual de compra de dólares, actualmente en US$200, con base en el tipo de cambio oficial.

“Esto es algo que estamos estudiando”, dijo Fernández cuando se le preguntó durante una entrevista con la estación de radio La Red si estaba considerando restringir la cuota mensual. Agregó que discutiría el tema con el ministro de Economía, Martín Guzmán.

En 2019, el banco central de Argentina impuso la cuota de US$200 en las compras mensuales de dólares por persona. Más tarde ese año, bajo el Gobierno de Fernández, las autoridades agregaron un impuesto de 30% a esas compras. El impuesto elevaría el tipo de cambio oficial actual de 77,3 pesos por dólar en los bancos a unos 100 pesos, que sigue siendo inferior a la tasa de alrededor de 130 pesos en el mercado negro.

Un funcionario del Ministerio de Economía, con conocimiento directo de las discusiones, dijo que la cuota de US$200 se mantendrá sin cambios. El funcionario, que pidió no ser identificado porque la información aún no es pública, dijo que no se están estudiando más restricciones.

Fernández también dijo que las reservas de efectivo del país son de alrededor de US$10.000 millones, en los mismos niveles que estaban cuando comenzó su presidencia en diciembre de 2019. “Recibimos un país que estaba en default y en ese contexto comenzó la pandemia”.

