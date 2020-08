AMP.- Bolivia.- El Gobierno responde a Morales que no vuelve a Bolivia para enterrar a su hermana por "cobardía"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, ha asegurado este lunes que el ex presidente Evo Morales no regresa al país para enterrar a su hermana, que murió el domingo de coronavirus, por "cobardía", respondiendo así al líder indígena, que reprochó a las nuevas autoridades que no había podido despedirse de ella.



"Es un cobarde porque trata de victimizarse ante el mundo. Nadie lo está persiguiendo, lo único que persigue a Evo Morales es su conciencia", ha dicho el titular de Interior en declaraciones a Radio Panamericana que recoge el diario boliviano 'El Deber'.



Murillo ha defendido que si no vuelve a Bolivia es por "cobardía", ya que no hay ninguna orden que le impida regresar a la nación andina, donde tiene abiertos varios procesos penales, algunos por terrorismo.



Morales anunció el domingo que su hermana, Esther, que llevaba ingresada desde el pasado 9 de agosto en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Oruro por coronavirus, había fallecido.



El antiguo mandatario la definió como "una madre". "Cuando de dirigente me detenían y confinaban ella me defendía y reclamaba por mi libertad. Me acompañó en los momentos más duros sin importar represalias", contó en Twitter.



En este sentido, Morales denunció que, a pesar de que su hermana "nunca ocupó cargos públicos", durante la crisis desatada con las elecciones generales del pasado 20 de octubre "quemaron su casa y la persiguieron".



Además, se quejó de que no pudo despedirse de ella al estar exiliado en Argentina. "Por qué tanto odio, racismo y persecución política que me impiden ver, por última vez, a mi única hermana (...). La historia juzgará", sentenció.



Morales ha vuelto a acudir este lunes a la red social para expresar su "agradecimiento profundo" por las muestras de "solidaridad" que ha recibido. "Nos hemos sentido acompañados en estos momentos de tanta tristeza", ha valorado.



Bolivia ha superado en las últimas horas los 100.000 casos de coronavirus, incluidas más de 4.000 muertes, sin que todavía haya llegado al pico de la curva de contagios, según señala el propio Gobierno, que inicialmente declaró una cuarentena nacional pero que en mayo ordenó la reapertura para mitigar el impacto económico de la pandemia.