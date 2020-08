AMLO se dice dispuesto a ponerse vacuna de Rusia contra Covid-19

AMLO se dice dispuesto a ponerse vacuna de Rusia contra Covid-19México, 17 Ago 2020 (AFP) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que estaría dispuesto a aplicarse la vacuna de Rusia contra el coronavirus en caso de que fuera eficaz. "Yo sería el primero en dejarme vacunar, porque me importa mucho, pero tenemos que conocer bien lo que está sucediendo, garantizar que sea algo efectivo y que esté al alcance de toda la gente", dijo el mandatario en su habitual conferencia de prensa matutina. El presidente mexicano dijo también que se comunicará con las autoridades de Rusia o China por si alguno de los dos países logra una vacuna eficaz contra la enfermedad, que ha dejado 522.162 casos confirmados y 56.757 defunciones en el país. "Si en Rusia, en China se tiene primero la vacuna y se demuestra de que es eficaz para salvar vidas, de inmediato establecemos comunicación. Yo hablaría personalmente con el presidente de China, con el presidente Putin, para que se tenga la vacuna", dijo. "En este asunto tan importante, no debe de haber ideologías, hay desde luego, ideas, pero la salud es primero", agregóLa semana pasada, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que su país desarrolló la primera vacuna "eficaz" contra el coronavirus, denominada Sputnik V. Sin embargo, otros países mostraron dudas. El ministerio alemán de Salud, por ejemplo, dijo que "no existen datos conocidos sobre la calidad, la eficacia y la seguridad de la vacuna rusa". Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que espera "con impaciencia" analizar los resultados de los ensayos clínicos de la vacuna desarrollada por Rusia. La cancillería mexicana dijo en ese momento que pidió información clínica a Moscú sobre la vacuna. El gobierno mexicano dijo también la semana pasada que la vacuna que produce la farmacéutica AstraZeneca contra la covid podría estar disponible en el país en el primer trimestre de 2021.yug/yow