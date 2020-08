AMLO quiere terminar contrato con Braskem-Idesa por corrupción

(Bloomberg) -- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que un contrato de suministro entre el gigante petrolero estatal Petróleos Mexicanos y Braskem-Idesa debe cancelarse.

La declaración del presidente durante una conferencia de prensa el lunes por la mañana es su último ataque contra la planta petroquímica Etileno XXI, una empresa conjunta entre la unidad Braskem de la brasileña Odebrecht y la mexicana Grupo Idesa.

La planta, que costó más US$5.000 millones, se ha visto envuelta en un caso de corrupción de alto perfil que involucra a Emilio Lozoya, exdirector general del gigante petrolero estatal Pemex. Según el Fiscal General de México, Lozoya testificó que la planta recibió “beneficios económicos” y privilegios en el precio de los suministros.

“Ese contrato se tiene que cancelar”. dijo López Obrador. Debemos “recuperar todo lo mal habido, que la nación recupere lo que se obtuvo de forma ilegal”.

Funcionarios de Braskem-Idesa no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

López Obrador dijo que en su opinión el contrato es injusto y agregó que al menos debe ser revisado.

El contrato estipula que Pemex suministre etano a la planta a un costo muy por debajo de los precios del mercado. Etileno XXI abrió en 2016 con el objetivo de producir más de 1 millón de toneladas de polietileno de alta y baja densidad. Desde que se firmó el acuerdo a 20 años en 2010, Pemex ha sido doblemente penalizado por la importación y reventa de etano con una pérdida considerable, así como por no cumplir con las obligaciones contractuales.

En una nota, los analistas de Citi Pedro Medeiros y Fernanda Cunha escribieron que el Ebitda podría contraerse 19% si la planta se viera obligada a obtener etano con una prima.

Los bonos de la empresa con vencimiento en 2029 cayeron 0,3% después de la declaración de López Obrador en medio de bajos volúmenes de negociación.

