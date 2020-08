Alba Díaz, irreconocible en su última publicación de Instagram, luce un ligero parecido a Georgina Rodríguez

06/07/2020 Alba Díaz, de cena por la capital recientemente POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



Alba Díaz tiene un increíble manejo de las redes sociales. Como influencer de éxito que es, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz "El Cordobés" sabe cómo impactar con sus publicaciones en Instagram; y para ello, no duda en usar todas las herramientas a su alcance, como diferentes filtros o los prodigiosos programas para retocar fotografías.



Y, a tenor de la última imagen que Alba ha compartido, es algo que tiene completamente dominado. Y es que, a pesar de estar muy favorecida y mostrar su lado más sensual con un favorecedor bañador negro con toques florales en la imagen de la que os hablamos, la vemos algo rara.



No sabemos lo que es, puesto que sigue manteniendo su esencia y su atractivo natural. Pero la imagen tiene algo que nos hace verle a Alba un aspecto un poco raro, con el que no obstante está tan guapa como siempre. Eso sí, le vemos un cierto parecido con Georgina Rodríguez gracias a algún tipo de filtro del que esperamos que nos desvele su nombre. ¿Estáis de acuerdo?