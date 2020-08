ADVISORY FORD MOTOR-NEW BRONCO/F-150

Ford shows new Bronco and F-150 after ringing NYSE bell

Start: 17 Aug 2020 13:21 GMT

End: 17 Aug 2020 13:46 GMT

NEW YORK CITY - U.S. automaker Ford shows off the resurrected Ford Bronco and a revamped F-150 after ringing the opening bell at the New York Stock Exchange.

++SCHEDULE:

1322GMT - View of Ford Bronco F-150 (REUTERS)

1330GMT - NYSE opening bell (NYSE)

1335GMT APPROX - View of Ford Bronco F-150 (REUTERS)

