Ada Colau: "No me parecería bien que se fuera Messi"

La alcaldesa de Barcelona Ada Colau. EFE/Alejandro García./Archivo

Barcelona, 17 ago (EFE).- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha expresado hoy su admiración por el futbolista Leo Messi y ha dicho que no le parecería bien que se marchase del FC Barcelona porque es "un icono" también de la ciudad de Barcelona.

"No me parecería bien que se fuera Messi. Es un icono inseparable de Barcelona y del Barça", ha dicho la alcaldesa de Barcelona en una entrevista en la emisora RAC-1, al ser preguntada por la crisis que vive el club blaugrana tras ser eliminado de la Champions.

La alcaldesa también se ha referido al proyecto urbanístico del entorno del estadio Camp Nou y ha asegurado: "el Espacio Barça estaba pensado a medio y largo plazo y creo que está al margen de la situación deportiva".EFE

