Tenis.-Nishikori da positivo por coronavirus y no estará en el torneo de Cincinnati

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El tenista japonés Kei Nishikori anunció este domingo su positivo por coronavirus, por el cual tiene que renunciar al torneo de Cincinnati que comenzaba la próxima semana, para iniciar una cuarentena pendiente de su evolución.



"Tengo malas noticias. Esta mañana, cuando aún estaba en Florida, he tenido un test de coronavirus y he dado positivo. Tendré que ser baja en Cincinnati. Yo y mi equipo volveremos a someternos a test el viernes. Me encuentro bien y tengo muy pocos síntomas, pero obviamente estaré aislado por la seguridad de todos", dijo el tenista en un comunicado.



Nishikori tenía planeado viajar este lunes a Nueva York, donde se celebra esta edición del Masters 1.000 de Cincinnati, pero tendrá que esperar a superar el virus que le hace también ser duda para el US Open que empieza en 15 días.