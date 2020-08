Rainbow7 elimina a Azules y accede a la semifinales de la Liga latina de LoL

Fotografía cortesía de Riot Games, fechada el 22 de febrero de 2020, en la que se observa a Rainbow7, equipo de la Liga Latinoamérica de League of Legends en Ciudad de México (México). EFE/Cortesía Riot Games

México, 15 ago (EFE).- Rainbow7 fue exigido este sábado en la serie de cuartos de final del Clausura 2020 de la Liga Latinoamérica del videojuego League of Legends (LoL), pero al final se impuso 3-2 a Azules Esports para concretar su pase a las semifinales.

Rainbow7 no quiso sorpresas en el primer juego de la serie, salió en un modo ofensivo que Azules no contestó.

En solo 17 minutos el marcador en asesinatos estaba 4-0 en favor del arcoiris, con el jungla argentino Brandon 'Josedeodo' Villegas con dos asesinatos.

A pesar de que Azules, que jugó con el jungla suplente chileno Lucas 'N N' Leiva, conquistó los primeros dos dragones, no capitalizaron las mejoras.

El barón de Rainbow7 al 24 fue suficiente para cerrar la partida por el carril central y poner el marcador 1-0 en favor de la escuadra del arcoiris.

En la partida 2, Azules demostró que no estaba muerto. El enfrentamiento fue parejo en el juego temprano y medio, hasta que rompió al 25 con un casi exterminio para Azules que aprovechó para conquistar su primer barón.

Tras ello, los chilenos abrieron el mapa, primero por el carril superior donde tiraron el inhibidor y luego con una pelea por el centro con la que terminaron el partido al 35 y empataron el marcador 1-1.

El inicio del tercer enfrentamiento fue con cautela de amabas escuadras, que se respetaron hasta que el tirador Francisco 'Leza' Jara, con mucho daño, despachó un triple asesinato al 22 para ganar el primer barón.

El arcoiris abrió el mapa y al 29, Azules amagó con responder al robar un barón, sin embargo, Rainbow7 contestó con un alma de dragón de los océanos para encaminar el cierre.

Leza concretó un nuevo triple asesinato en la última pelea por equipos en el carril central, en donde al 32 la organización mexicana obtuvo el 2-1 en el marcador, a un punto de ganar.

Rainbow7 inició el juego 4 con el primer asesinato del partido, Azules contestó con un exterminio al 11 que capitalizó con la conquista de su primer heraldo que le sirvió para tirar la torreta grado 1 del carril central.

Conforme avanzó el juego se crecieron los chilenos, con un N N que ya no volvió a dejar vistos de incomodidad en su primer partido en la Liga Latinoamérica.

Otro heraldo al 17 de Azules tiró la segunda torreta del carril central al 20, sin embargo, Rainbow7 quiso responder con dos robos de dragón de los infiernos de Josedeodo, mas en el segundo hurto Azules eliminó a tres de los elementos del arcoiris para empatar la partida 2-2.

En el juego definitorio, Azules trató de dar la sorpresa, pero al 22 el juego fue para Rainbow7, con la conquista de un alma de dragón de la nubes y un barón al 25.

Con el impuso de la máxima bonificación en el mapa, Rainbow7 fue a la conquista del dragón ancestral para por el carril central finiquitar el partido y la serie 3-2.

El arcoiris enfrentará en la semifinal al subcampeón Isurus el próximo sábado 22 de agosto.EFE

