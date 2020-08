Puerto Rico.- Puerto Rico finaliza este domingo sus elecciones primarias

16/08/2020 Imagen de archivo de un votante puertorriqueño introduciendo una papeleta en una urna. POLITICA LATINOAMÉRICA PUERTO RICO INTERNACIONAL RAMÂ?"N ''TONITO'' ZAYAS / ZUMA PRESS / CONTACTOPH



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Las elecciones primarias en Puerto Rico, que quedaron suspendidas la semana pasada por problemas en varias circunscripciones, finalizarán este domingo, tal y como resolvió el jueves el Tribunal Supremo, que aclaró que los votos ya emitidos son válidos y se contabilizarán.



Durante las últimas horas, los candidatos a la gobernación han tratado de exprimir al máximo el tiempo de cara a la reapertura de los colegios electorales en el territorio caribeño y han destacado que esperan más electores esta semana.



Por su parte, los alcaldes de varias localidades puertorriqueñas han expresado a su vez que se sienten más "optimistas" y "preparados" durante esta segunda jornada electoral, según informaciones del diario 'Primera Hora'.



Tal y como han explicado, el descontento provocado por el intento fallido de celebrar las primarias en algunas zonas hará que los electores acudan ahora de forma "masiva" a las urnas.



La Comisión Electoral (CEE) suspendió los comicios del 9 de agosto porque la mayoría de los centros de votación no habrían recibido el material necesario. Algunos permanecieron cerrados durante ocho horas.



La CEE y los principales partidos políticos de Puerto Rico acordaron que allí donde había comenzado la votación continuara hasta la hora prevista y que los centros donde la votación no había empezado al mediodía fueran cerrados.



Cuatro candidatos y un particular presentaron sendas quejas a la Comisión Electoral, que resolvió que las primarias se celebraran el domingo en las circunscripciones donde no fue posible la semana anterior y los votos ya emitidos se guardarán en urnas selladas que se contarán con los demás sufragios una vez acabada la jornada electoral.



"Esperamos que, en nombre de la democracia, no haya más fallos, ineficiencias, errores o retrasos. Cualquier otro resultado o desviación sería claramente inaceptable", ha dicho el alto tribunal.



Las elecciones primarias del territorio caribeño estaban previstas para el mes de junio pero se aplazaron por la pandemia de coronavirus.