Pruebas gratis y control de fronteras en Austria para frenar casos importados

Viena, 15 ago (EFE).- Las autoridades austríacas han reforzado los controles sanitarios en las fronteras del país y ofrecerán a partir de mañana, lunes, pruebas gratis de coronavirus a todos los turistas que regresen de Croacia, informó este domingo el ministro de Salud, Rudolf Anschober.

"Desde hace unos días, el número de personas que regresan de Croacia ha constituido el mayor grupo de las nuevas infecciones", resaltó el titular en un comunicado en el que se hace referencia a la marcada tendencia al alza de las cifras de contagios que se registra actualmente tanto en Austria como en Croacia.

Según los datos oficiales publicados hoy, en Austria se contabilizaron 191 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, una cifra que, si bien es inferior a los 303 contagios confirmados el día previo, es considerada elevada y "preocupa" a las autoridades del país, pues sigue en un nivel que no se veía desde abril.

La nota recuerda que a partir de la medianoche de hoy quien llegue desde Croacia debe presentar un test negativo de coronavirus (que no tenga más de 72 horas) o someterse en el plazo de 48 horas a una prueba y permanecer en cuarentena hasta obtener un resultado negativo, medidas que ya rigen para otros países balcánicos, añade.

Además, las autoridades quieren también un testado de las personas que han llegado de Croacia en los últimos diez días, cuando aún no se habían impuesto los citados requisitos, por lo que se les ofrece un test PCR gratuito a partir de mañana, "incluso si no tienen síntomas", precisa el comunicado.

Por otro lado, el ministerio de Sanidad austriaco ha ordenado reforzar los controles sanitarios en las fronteras con Italia, Eslovaquia, Eslovenia y Hungría, informó la agencia austríaca APA.

El canciller federal, Sebastian Kurz, calificó hoy de "cruciales" esos controles, y consideró que las autoridades sanitarias deben pedir asistencia al Ejército para poder llevarlas a cabo "de la forma más amplia posible".

"El virus llega a Austria en coche", dijo Kurz a los medios locales en unas declaraciones en las que apeló a sus conciudadanos a aplicar las precauciones para evitar contagios.

"Tengo una gran petición a la población: Por favor, tengan cuidado. Las cifras están aumentando de nuevo, la pandemia del coronavirus aún no ha terminado y debemos hacer todo lo posible para proteger la salud en Austria, pero sobre todo para evitar un segundo cierre, de modo que no se pongan en peligro los puestos de trabajo y la economía", declaró el conservador jefe del Gobierno.